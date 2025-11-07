Почему в неделе именно семь дней — вы точно этого не знали

Календарь на столе. Фото: Freepik

Человечество уже давно живет по системе семидневной недели и мало кто задумывается, что именно такая цифра была выбрана. Кто-то считает это просто случайностью, однако на самом деле число семь имеет свою историю.

Почему неделя имеет семь дней

В древних календарях вообще не было разбивки на циклы. То есть указывали месяц и даты, однако недель не определяли. Позже возникла необходимость указывать конкретные дни, чтобы, например, заниматься торговлей или другими важными делами в определенное время. Поэтому появилась потребность в дополнительном отсчете.

Сначала продолжительность недель во всем мире была не одинаковой. Так, в некоторых календарях они имели 5 или 8 дней, а в других — 10 или 14. А вот жители Древнего Вавилона пользовались именно семидневным отсчетом недели. Такой же цикл приняли и христиане, ведь в Ветхом Завете было написано, что именно за шесть дней Бог создал мир, а на седьмой — отдыхал.

В конце концов именно Вавилон распространил на другие страны семидневный цикл недели. В древности астрологи привязывали его к семи небесным телам — Солнцу, Луне, Марсу, Меркурию, Юпитеру, Венере и Сатурну. К тому же само число 7 имело особое и сакральное значение для вавилонцев.

Сначала семидневную неделю приняли в Персии и Греции. Позже Александр Македонский своими завоеваниями распространил такую практику вплоть до современной Индии. Некоторые ученые предполагают, что именно оттуда эта система пришла и в Китай.

Опыт Вавилона, подкрепленный Библией, в конце концов стал определяющим. Именно поэтому сейчас во всем мире придерживаются семидневной недели.

