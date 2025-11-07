Відео
Таємниця числа сім — чому саме стільки днів у тижні

Таємниця числа сім — чому саме стільки днів у тижні

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 22:30
Оновлено: 23:14
Чому у тижні саме сім днів — ви точно цього не знали
Календар на столі. Фото: Freepik

Людство вже давно живе за системою семиденного тижня й мало хто задумується, що саме таку цифру було обрано. Хтось вважає це просто випадковістю, однак насправді число сім має свою історію.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Чому тиждень має сім днів

В давніх календарях взагалі не було розбивки на цикли. Тобто вказували місяць та дати, однак тижнів не визначали. Пізніше виникла необхідність вказувати конкретні дні, аби, наприклад, займатись торгівлею чи іншими важливими справами у визначений час. Відтак з'явилася потреба в додатковому відліку.

Спочатку тривалість тижнів у всьому світі була не однаковою. Так, в деяких календарях вони мали 5 чи 8 днів, а в інших — 10 чи 14. А от жителі Стародавнього Вавилону користувались саме семиденним відліком тижня. Такий самий цикл прийняли й християни, адже у Старому Заповіті було написано, що саме за шість днів Бог створив світ, а на сьомий — відпочивав.

Чому у тижні саме сім днів
Календар на місяць. Фото: Freepik

Зрештою саме Вавилон поширив на інші країни семиденний цикл тижня. В давнину астрологи прив'язували його до семи небесних тіл — Сонця, Місяця, Марса, Меркурія, Юпітера, Венери та Сатурна. До того ж саме число 7 мало особливе та сакральне значення для вавилонців.

Спочатку семиденний тиждень прийняли у Персії та Греції. Пізніше Олександр Македонський своїми завоюваннями поширив таку практику аж до сучасної Індії. Деякі вчені припускають, що саме звідти ця система прийшла й до Китаю.

Досвід Вавилону, підкріплений Біблією, зрештою став визначальним. Саме тому зараз у всьому світі дотримуються семиденного тижня.

