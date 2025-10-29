Видео
Видео

Слово Halloween — как правильно написать на украинском языке

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 12:32
обновлено: 10:47
Как написать "Halloween" на украинском языке — языковед объяснила
Девушка вырезает фонарь из тыквы. Фото: Pexels

Ежегодно в мире в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают Halloween. Этот праздник стал наиболее популярным в англоязычных странах, однако в последние годы он также набирает актуальность в Украине. При этом до сих пор многие путаются, когда нужно написать название этого праздника на украинском языке.

Как правильно это делать, для УНИАН рассказала языковед Лариса Чемерис.

Как пишется слово Halloween на украинском языке

Как отмечает Чемерис, название праздника в украинском языке несколько раз менялось. Сначала слово Halloween писали через букву "х" и с удвоением, то есть "Хелловін". Позже вышла новая редакция украинского правописания и теперь для правильного написания слова Halloween нужно употреблять букву "г" и не использовать удвоение. Таким образом правильный вариант написания — "Геловін".

Как объясняет языковед, правильно писать именно так, потому что английская буква h на украинском передается буквой "г". Есть и объяснение относительно отсутствия удвоения в нашем языке — слово Halloween происходит от общего названия hallows, а при переводе общих названий удвоение не передается.

Як правильно написати halloween українською мовою
Фонари из тыкв на праздник Хэллоуин. Фото: Pexels

Какие варианты названия Halloween предлагают украинцы

Эксперт также добавляет, что мало кто знает, но наши предки имели собственный праздник с подобным смыслом — Велесову ночь. Ее праздновали в эту же пору и чествовали бога Велеса. Украинцы верили, что в этот праздник души умерших приходили к живым.

"Поэтому Хэллоуин — не такой уж и "чужой", просто с другим именем", — говорит Чемерис.

А вот пользователи сайта Словотвір предложили несколько альтернативных вариантов для названия Halloween на украинском языке:

  • Нечистень;
  • Страшвечір;
  • Гарбузова головінь;
  • Чорітниці;
  • Відьмоніч.

Этих слов нет в официальных словарях, однако их можно употреблять во время общения, чтобы удивить других. Такие варианты точно обогатят язык и сделают его более интересным.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы сделают ваш украинский язык интереснее. Эти крылатые выражения звучат необычно и красиво.

Также мы рассказывали о том, как правильно говорить на украинском языке "спасибі" или "дякую". Многие этого не знают.

украинский язык интересные факты язык слова Хэллоуин
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
