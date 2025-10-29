Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Слово Halloween — як правильно написати українською мовою

Слово Halloween — як правильно написати українською мовою

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 12:32
Оновлено: 10:47
Як написати "Halloween" українською мовою — мовознавиця пояснила
Дівчина вирізає ліхтар з гарбуза. Фото: Pexels

Щороку у світі в ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначають Halloween. Це свято стало найбільш популярним в англомовних країнах, однак останніми роками воно також набирає актуальності в Україні. При цьому досі багато хто плутається, коли потрібно написати назву цього свята українською мовою.

Як правильно це робити, для УНІАН розповіла мовознавиця Лариса Чемерис.

Реклама
Читайте також:

Як пишеться слово Halloween українською мовою

Як зазначає Чемерис, назва свята в українській мові кілька разів змінювалась. Спочатку слово Halloween писали через літеру "х" та з подвоєнням, тобто "Хелловін". Пізніше вийшла нова редакція українського правопису й тепер для правильного написання слова Halloween потрібно вживати літеру "г" та не використовувати подвоєння. Таким чином, правильний варіант написання — "Геловін".

Як пояснює мовознавиця, правильно писати сам так, тому що англійська літера h українською передається буквою "г". Є й пояснення щодо відсутності подвоєння в нашій мові — слово Halloween походить від загальної назви hallows, а при перекладі загальних назв подвоєння не передається.

Як правильно написати halloween українською мовою
Ліхтарі з гарбузів на свято Геловін. Фото: Pexels

Які варіанти назви Halloween пропонують українці

Експертка також додає, що мало хто знає, але наші предки мали власне свято з подібним змістом — Велесову ніч. Її святкували в цю ж пору та вшановували бога Велеса. Українці вірили, що в це свято душі померлих приходили до живих.

"Тож Геловін — не такий уже й "чужий", просто з іншим іменем", — каже Чемерис.

А от користувачі сайту Словотвір запропонували кілька альтернативних варіантів для назви Halloween українською мовою:

  • Нечистень;
  • Страшвечір;
  • Гарбузова головінь;
  • Чорітниці;
  • Відьмоніч.

Цих слів немає в офіційних словниках, однак їх можна вживати під час спілкування, аби здивувати інших. Такі варіанти точно збагатять мову й зроблять її цікавішою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази зроблять вашу українську мову цікавішою. Ці крилаті вислови звучать незвично та красиво.

Також ми розповідали про те, як правильно говорити "дякую" чи "спасибі". Багато хто цього не знає.

українська мова цікаві факти мова слова Геловін
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації