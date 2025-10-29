Дівчина вирізає ліхтар з гарбуза. Фото: Pexels

Щороку у світі в ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначають Halloween. Це свято стало найбільш популярним в англомовних країнах, однак останніми роками воно також набирає актуальності в Україні. При цьому досі багато хто плутається, коли потрібно написати назву цього свята українською мовою.

Як правильно це робити, для УНІАН розповіла мовознавиця Лариса Чемерис.

Як пишеться слово Halloween українською мовою

Як зазначає Чемерис, назва свята в українській мові кілька разів змінювалась. Спочатку слово Halloween писали через літеру "х" та з подвоєнням, тобто "Хелловін". Пізніше вийшла нова редакція українського правопису й тепер для правильного написання слова Halloween потрібно вживати літеру "г" та не використовувати подвоєння. Таким чином, правильний варіант написання — "Геловін".

Як пояснює мовознавиця, правильно писати сам так, тому що англійська літера h українською передається буквою "г". Є й пояснення щодо відсутності подвоєння в нашій мові — слово Halloween походить від загальної назви hallows, а при перекладі загальних назв подвоєння не передається.

Ліхтарі з гарбузів на свято Геловін. Фото: Pexels

Які варіанти назви Halloween пропонують українці

Експертка також додає, що мало хто знає, але наші предки мали власне свято з подібним змістом — Велесову ніч. Її святкували в цю ж пору та вшановували бога Велеса. Українці вірили, що в це свято душі померлих приходили до живих.

"Тож Геловін — не такий уже й "чужий", просто з іншим іменем", — каже Чемерис.

А от користувачі сайту Словотвір запропонували кілька альтернативних варіантів для назви Halloween українською мовою:

Нечистень;

Страшвечір;

Гарбузова головінь;

Чорітниці;

Відьмоніч.

Цих слів немає в офіційних словниках, однак їх можна вживати під час спілкування, аби здивувати інших. Такі варіанти точно збагатять мову й зроблять її цікавішою.

