Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Сколько длился самый длинный год в истории — неожиданный факт

Сколько длился самый длинный год в истории — неожиданный факт

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 08:40
обновлено: 08:34
Самый длинный год в истории — когда это было и сколько он длился
Календарь на рабочем столе. Фото: Freepik

Самым длинным годом в истории человечества считается 46 год до нашей эры. Вместо привычных 365 дней, он длился аж 445 суток. Этот период назвали "годом путаницы". Почему так произошло, объяснили ученые.

Об этом пишет Iflscience.



Почему самый длинный в истории год длился 445 дней

Ранее календарь был совсем не таким, каким мы привыкли видеть его сегодня. В частности, в Древнем Риме долгое время использовали календарь, который состоял только из 10 месяцев и имел 304 дня. Однако это совершенно не соответствовало фактическому обороту Земли вокруг Солнца. Такое несоответствие с каждым годом росло все больше. Например, из-за этой погрешности почти полное солнечное затмение, которое произошло 14 марта около 200 года до нашей эры, было зафиксировано в календаре как 11 июля.

Для компенсации разрыва в календарь иногда добавляли особый месяц — Мерцедоний. Однако его часто использовали с политическими мотивами, чтобы продлить или сократить срок чьего-то правления.

В конце концов Юлий Цезарь решил положить конец хаосу. В 45 году до нашей эры он инициировал реформу, получившую название "юлианский календарь". Нововведение заключалось в том, чтобы добавлять один или два дня к концу коротких месяцев, кроме февраля. Это сделали, чтобы общее количество дней в году приблизилось к привычным 365.

Однако, чтобы окончательно упорядочить время перед тем, как заработает новый календарь, Юлий Цезарь приказал добавить к привычному году дополнительные месяцы между ноябрем и декабрем. Именно так появился самый длинный год в истории человечества, который растянулся на 445 дней.





психология история интересные факты числа дата
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
