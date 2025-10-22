Видео
Худший день недели — что не так со вторником

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 17:50
обновлено: 16:28
Ученые выяснили, какой день недели самый тяжелый — не понедельник
Женщина устала на работе. Фото: Pexels

Традиционно худшим днем недели привыкли считать воскресенье или же понедельник. Это связано с тем, что в последний выходной уже чувствуется тень новой недели. Да и первый день на работе легким не назовешь. Однако ученые удивили мнением о том, что на самом деле вторник считается самым тяжелым днем в неделе.

Об этом пишет Vogue.

Почему вторник — самый тяжелый день недели

Исследование провели в Лондонской школе экономики. Для этого более 22 тысяч человек в течение нескольких месяцев сообщали через специальное приложение о своем настроении, месте пребывания и занятиях. Результаты удивили — как выяснили ученые, именно вторник является худшим днем недели.

"В понедельник еще чувствуется эхо выходных. Но во вторник оно полностью исчезает. Человек осознает, что оказался посреди рабочей недели, а следующие выходные еще очень далеко", — объясняет исследователь Джордж МакКеррон.

Який день тижня найважчий
Женщина устала на работе. Фото: Pexels

Кроме того, как отмечают ученые, сложнее всего сосредоточиться на работе в середине вторника, примерно в 15:00. Именно в это время человек уже чувствует усталость, однако рабочий темп еще не замедляется.

Чтобы избавиться от "эффекта вторника", стоит перестать откладывать удовольствие на выходные дни. Давайте себе передышку тогда, когда вам этого хочется. Это позволит найти баланс между обязанностями и личным комфортом. Например, освободите один вечер для спонтанности: пройдитесь по новому маршруту или забегите в незнакомое кафе. Это поможет изменить настроение.

Кроме того, стоит практиковать осознанность. Создайте для себя небольшие ритуалы, которые будут расслаблять. Например, зажгите свечу или приготовьте особый напиток. Даже в худший день недели можно найти равновесие, если позаботиться о себе.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
