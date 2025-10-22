Вчені з'ясували, який день тижня найважчий — не понеділок

Жінка втомилась на роботі. Фото: Pexels

Традиційно найгіршим днем тижня звикли вважати неділю або ж понеділок. Це пов'язано з тим, що в останній вихідний вже відчувається тінь нового тижня. Та й перший день на роботі легким не назвеш. Однак науковці здивували думкою про те, що насправді вівторок вважається найважчим днем у тижні.

Про це пише Vogue.

Чому вівторок — найважчий день тижня

Дослідження провели в Лондонській школі економіки. Для цього понад 22 тисячі людей протягом кількох місяців повідомляли через спеціальний застосунок про свій настрій, місце перебування та заняття. Результати здивували — як з'ясували науковці, саме вівторок є найгіршим днем тижня.

"У понеділок ще відчувається відлуння вихідних. Але у вівторок воно повністю зникає. Людина усвідомлює, що опинилася посеред робочого тижня, а наступні вихідні ще дуже далеко", — пояснює дослідник Джордж МакКеррон.

Жінка втомилась на роботі. Фото: Pexels

Крім того, як зазначають вчені, найскладніше зосередитися на роботі в середині вівторка, приблизно о 15:00. Саме в цей час людина вже відчуває втому, однак робочий темп ще не сповільнюється.

Аби позбутись "ефекту вівторка", варто перестати відкладати задоволення на вихідні дні. Давайте собі перепочинок тоді, коли вам цього хочеться. Це дозволить знайти баланс між обов'язками та особистим комфортом. Наприклад, звільніть один вечір для спонтанності: пройдіться новим маршрутом чи забіжіть в незнайому кав'ярню. Це допоможе змінити настрій.

Крім того, варто практикувати усвідомленість. Створіть для себе невеличкі ритуали, що будуть розслабляти. Наприклад, запаліть свічку чи приготуйте особливий напій. Навіть в найгірший день тижня можна знайти рівновагу, якщо потурбуватись про себе.

