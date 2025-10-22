Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Найгірший день тижня — що не так з вівторком

Найгірший день тижня — що не так з вівторком

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 17:50
Оновлено: 16:28
Вчені з'ясували, який день тижня найважчий — не понеділок
Жінка втомилась на роботі. Фото: Pexels

Традиційно найгіршим днем тижня звикли вважати неділю або ж понеділок. Це пов'язано з тим, що в останній вихідний вже відчувається тінь нового тижня. Та й перший день на роботі легким не назвеш. Однак науковці здивували думкою про те, що насправді вівторок вважається найважчим днем у тижні.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Чому вівторок — найважчий день тижня

Дослідження провели в Лондонській школі економіки. Для цього понад 22 тисячі людей протягом кількох місяців повідомляли через спеціальний застосунок про свій настрій, місце перебування та заняття. Результати здивували — як з'ясували науковці, саме вівторок є найгіршим днем тижня.

"У понеділок ще відчувається відлуння вихідних. Але у вівторок воно повністю зникає. Людина усвідомлює, що опинилася посеред робочого тижня, а наступні вихідні ще дуже далеко", — пояснює дослідник Джордж МакКеррон.

Який день тижня найважчий
Жінка втомилась на роботі. Фото: Pexels

Крім того, як зазначають вчені, найскладніше зосередитися на роботі в середині вівторка, приблизно о 15:00. Саме в цей час людина вже відчуває втому, однак робочий темп ще не сповільнюється.

Аби позбутись "ефекту вівторка", варто перестати відкладати задоволення на вихідні дні. Давайте собі перепочинок тоді, коли вам цього хочеться. Це дозволить знайти баланс між обов'язками та особистим комфортом. Наприклад, звільніть один вечір для спонтанності: пройдіться новим маршрутом чи забіжіть в незнайому кав'ярню. Це допоможе змінити настрій.

Крім того, варто практикувати усвідомленість. Створіть для себе невеличкі ритуали, що будуть розслабляти. Наприклад, запаліть свічку чи приготуйте особливий напій. Навіть в найгірший день тижня можна знайти рівновагу, якщо потурбуватись про себе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в який день тижня можна братись за важливі справи. Він принесе удачу.

Також ми розповідали про те, чоловіки з якими іменами приречені на успіх. Їм все в житті вдається.

робота психологія вчені цікаві факти втома дата
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації