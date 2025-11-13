Найдовший рік в історії — коли це було і скільки він тривав

Календар на робочому столі. Фото: Freepik

Найдовшим роком в історії людства вважається 46 рік до нашої ери. Замість звичних 365 днів, він тривав аж 445 діб. Цей період назвали "роком плутанини". Чому так сталося, пояснили науковці.

Про це пише Iflscience.

Чому найдовший в історії рік тривав 445 днів

Раніше календар був зовсім не таким, яким ми звикли бачити його сьогодні. Зокрема у Стародавньому Римі тривалий час використовували календар, що складався лише з 10 місяців і мав 304 дні. Однак це абсолютно не відповідало фактичному оберту Землі навколо Сонця. Така невідповідність з кожним роком зростала все більше. Наприклад, через цю похибку майже повне сонячне затемнення, яке відбулося 14 березня близько 200 року до нашої ери, було зафіксовано в календарі як 11 липня.

Для компенсації розриву до календаря іноді додавали особливий місяць — Мерцедоній. Однак його часто використовували з політичними мотивами, аби продовжити чи скоротити термін чийогось правління.

Зрештою Юлій Цезар вирішив покласти край хаосу. 45 року до нашої ери він ініціював реформу, що отримала назву "юліанський календар". Нововведення полягало в тому, аби додавати один або два дні до кінця коротких місяців, окрім лютого. Це зробили, щоб загальна кількість днів у році наблизилася до звичних 365.

Однак, аби остаточно впорядкувати час перед тим, як запрацює новий календар, Юлій Цезар наказав додати до звичного року додаткові місяці між листопадом і груднем. Саме так з'явився найдовший рік в історії людства, який розтягнувся на 445 днів.

