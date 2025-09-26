Видео
Сколько типов личности существует — больше, чем вы думали

Дата публикации 26 сентября 2025 12:32
Сколько есть типов личностей — характеристика каждого из них
Красивая девушка. Фото: Pexels

Существует несколько типов личностей и все они абсолютно разные. Каждый человек имеет определенный набор психологических черт, ценностей и взглядов на жизнь. Именно эти критерии помогают классифицировать всех.

Об этом говорится на сайте 16Personalities.

Читайте также:

Сколько есть типов личностей

Психологи отмечают, что есть четыре основных типа личности: аналитики, дипломаты, стражи и исследователи. При этом каждый из них имеет дополнительные категории, которые описывают подробнее каждую из личностей.

Аналитики

Логик — изобретатели-новаторы, которые поражают неуемной жаждой знаний.

Командир — смелые, изобретательные и волевые лидеры, которые всегда находят выход и не боятся проблем.

Полемист — сообразительные и любознательные мыслители, которые не могут отказаться от интеллектуального вызова.

Архитектор — это творческие и стратегические мыслители, которые имеют план для всего.

Скільки типів особистості існує
Творческая женщина. Фото: Pexels

Дипломаты

Адвокат — такие люди спокойные и загадочные, но очень вдохновенные и неутомимые идеалисты.

Посредник — это поэтические, добрые и альтруистические личности, которые всегда готовы помочь любому.

Протагонист — это харизматичные и вдохновенные лидеры, которые очаровывают других.

Активист — упорные, креативные и коммуникабельные люди, которые всегда ко всему относятся с позитивом.

Стражи

Логист — это практичные индивиды, предпочитающие факты и покоряющие всех надежностью.

Защитник — очень преданные и искренние защитники, которые всегда готовы постоять за близких.

Руководитель — это замечательные администраторы, непревзойденные в управлении делами и людьми.

Консул — чрезвычайно заботливые, коммуникабельные люди, которые всегда готовы прийти на помощь.

Скільки типів особистості існує
Девушка улыбается. Фото: Pexels

Исследователи

Виртуоз — это смелые и практичные экспериментаторы, мастерски владеющие всеми видами инструментов.

Авантюрист — гибкие и очаровательные художники, которые всегда исследуют и познают что-то новое.

Предприниматель — сообразительные, энергичные и очень проницательные люди, которым нравится жить "на грани".

Артист — спонтанные, энергичные и задорные люди, с которыми никогда не бывает скучно.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили еще один тип личности. Это объясняет, почему некоторые люди совсем отличаются от других.

Также мы рассказывали о том, какие существуют архетипы людей по Карлу Юнгу — узнайте свой.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
