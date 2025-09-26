Скільки є типів особистостей — характеристика кожного з них

Красива дівчина. Фото: Pexels

Існує кілька типів особистостей і всі вони абсолютно різні. Кожна людина має певний набір психологічних рис, цінностей та поглядів на життя. Саме ці критерії допомагають класифікувати всіх.

Про це йдеться на сайті 16Personalities.

Скільки є типів особистостей

Психологи зазначають, що є чотири основні типи особистості: аналітики, дипломати, вартові та дослідники. При цьому кожен з них має додаткові категорії, які описують детальніше кожну з особистостей.

Аналітики

Логік — винахідники-новатори, які вражають невгамовною жагою до знань.

Командир — сміливі, винахідливі та вольові лідери, що завжди знаходять вихід та не бояться проблем.

Полеміст — кмітливі й допитливі мислителі, що не можуть відмовитися від інтелектуального виклику.

Архітектор — це творчі та стратегічні мислителі, які мають план для всього.

Дипломати

Адвокат — такі люди спокійні й загадкові, але дуже натхненні та невтомні ідеалісти.

Посередник — це поетичні, добрі та альтруїстичні особистості, які завжди готові допомогти будь-кому.

Протагоніст — це харизматичні й натхненні лідери, які зачаровують інших.

Активіст — завзяті, креативні та комунікабельні люди, які завжди до всього ставляться з позитивом.

Вартові

Логіст — це практичні індивіди, що віддають перевагу фактам та підкорюють всіх надійністю.

Захисник — дуже віддані та щирі захисники, які завжди готові постояти за близьких.

Керівник — це чудові адміністратори, що неперевершені в управлінні справами та людьми.

Консул — надзвичайно турботливі, комунікабельні люди, які завжди готові прийти на допомогу.

Дослідники

Віртуоз — це сміливі та практичні експериментатори, що майстерно володіють усіма видами інструментів.

Авантюрист — гнучкі та чарівні митці, які завжди досліджують та пізнають щось нове.

Підприємець — кмітливі, енергійні та дуже проникливі люди, яким подобається жити "на межі".

Артист — спонтанні, енергійні та завзяті люди, з якими ніколи не буває нудно.

