Головна Психологія Скільки типів особистості існує — більше, ніж ви думали

Скільки типів особистості існує — більше, ніж ви думали

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 12:32
Скільки є типів особистостей — характеристика кожного з них
Красива дівчина. Фото: Pexels

Існує кілька типів особистостей і всі вони абсолютно різні. Кожна людина має певний набір психологічних рис, цінностей та поглядів на життя. Саме ці критерії допомагають класифікувати всіх.

Про це йдеться на сайті 16Personalities.

Читайте також:

Скільки є типів особистостей

Психологи зазначають, що є чотири основні типи особистості: аналітики, дипломати, вартові та дослідники. При цьому кожен з них має додаткові категорії, які описують детальніше кожну з особистостей.

Аналітики

Логік — винахідники-новатори, які вражають невгамовною жагою до знань.

Командир — сміливі, винахідливі та вольові лідери, що завжди знаходять вихід та не бояться проблем.

Полеміст — кмітливі й допитливі мислителі, що не можуть відмовитися від інтелектуального виклику.

Архітектор — це творчі та стратегічні мислителі, які мають план для всього.

Скільки типів особистості існує
Творча жінка. Фото: Pexels

Дипломати

Адвокат — такі люди спокійні й загадкові, але дуже натхненні та невтомні ідеалісти.

Посередник — це поетичні, добрі та альтруїстичні особистості, які завжди готові допомогти будь-кому.

Протагоніст — це харизматичні й натхненні лідери, які зачаровують інших.

Активіст — завзяті, креативні та комунікабельні люди, які завжди до всього ставляться з позитивом.

Вартові

Логіст — це практичні індивіди, що віддають перевагу фактам та підкорюють всіх надійністю.

Захисник — дуже віддані та щирі захисники, які завжди готові постояти за близьких.

Керівник — це чудові адміністратори, що неперевершені в управлінні справами та людьми.

Консул — надзвичайно турботливі, комунікабельні люди, які завжди готові прийти на допомогу.

Скільки типів особистості існує
Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Дослідники

Віртуоз — це сміливі та практичні експериментатори, що майстерно володіють усіма видами інструментів.

Авантюрист — гнучкі та чарівні митці, які завжди досліджують та пізнають щось нове.

Підприємець — кмітливі, енергійні та дуже проникливі люди, яким подобається жити "на межі".

Артист — спонтанні, енергійні та завзяті люди, з якими ніколи не буває нудно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що науковці виявили ще один тип особистості. Це пояснює, чому деякі люди зовсім відрізняються від інших.

Також ми розповідали про те, які існують архетипи людей за Карлом Юнгом — дізнайтесь свій.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
