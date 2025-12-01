Опасный тренд в отношениях — что стоит знать о шрекинге

Парень и девушка обнимаются. Фото: Freepik

Среди молодежи набирает популярность новый тренд в отношениях — шрекинг. Он заключается в том, что человек сознательно начинает строить союз с "хуже себя" партнером. Это позволяет чувствовать собственное превосходство и получить психологический контроль над второй половинкой.

Об этом рассказал профессор Брюс Ли для Psychology Today.

Что такое шрекинг и чем он опасен

Как объясняют психологи, избрание партнера, "худшего" по определенным качествам, например, внешностью, состоянием или статусом, свидетельствует о том, что человек пытается самоутвердиться за счет других. Часто такой союз воспринимают как облегченную жизнь, не требующую компромиссов и сокрытия собственных недостатков.

Однако такая тактика абсолютно провальная. Психологи отмечают, что вера в то, что партнер будет чувствовать себя "менее достойным" — это лишь иллюзия. На самом деле каждый имеет индивидуальное восприятие себя. Часто люди могут оценивать собственную личность по-другому и такая оценка может кардинально отличаться от мнения окружающих.

Кроме того, жизнь подвержена постоянным колебаниям. Психологи отмечают, что статус и привлекательность способны быстро меняться. Именно поэтому существует риск, что баланса в отношениях так и не удастся достичь. Поэтому стратегия, выстроенная на том, что человек "хуже вас" и поэтому всегда будет рядом, изначально провальная.

Шрекинг действительно может работать, но только тогда, когда оба партнера осознают неверность. При этом они остаются вместе ради определенной выгоды. Например, для финансовой стабильности или статуса. Однако, если вы хотите построить счастливые и длительные отношения, шрекинг — точно не та тактика, которой стоит придерживаться.

