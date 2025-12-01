Небезпечний тренд у стосунках — що варто знати про шрекінг

Хлопець та дівчина обіймаються. Фото: Freepik

Серед молоді набирає популярності новий тренд у стосунках — шрекінг. Він полягає в тому, що людина свідомо починає будувати союз з "гіршим за себе" партнером. Це дає змогу відчувати власну перевагу та здобути психологічний контроль над другою половинкою.

Про це розповів професор Брюс Лі для Psychology Today.

Що таке шрекінг та чим він небезпечний

Як пояснюють психологи, обрання партнера, "гіршого" за певними якостями, наприклад, зовнішністю, статками чи статусом, свідчить про те, що людина намагається самоствердитися за рахунок інших. Часто такий союз сприймають як полегшене життя, що не потребує компромісів та приховування власних недоліків.

Однак така тактика абсолютно провальна. Психологи зазначають, що віра в те, що партнер буде почуватися "менш гідним" — це лише ілюзія. Насправді кожен має індивідуальне сприйняття себе. Часто люди можуть оцінювати власну особистість по-іншому й така оцінка може кардинально відрізнятись від думки оточуючих.

Крім того, життя схильне до постійних коливань. Психологи наголошують, що статус та привабливість здатні швидко змінюватися. Саме тому існує ризик, що балансу у стосунках так і не вдасться досягнути. Відтак стратегія, вибудувана на тому, що людина "гірша за вас" й через це завжди буде поруч, з самого початку провальна.

Шрекінг справді може працювати, однак лише тоді, коли обоє партнерів усвідомлюють невірність. При цьому вони залишаються разом заради певної вигоди. Наприклад, для фінансової стабільності чи статусу. Однак, якщо ви прагнете побудувати щасливі та тривалі стосунки, шрекінг — точно не та тактика, якої варто дотримуватися.

