Допоможуть знайти кохання всього життя — афірмації на стосунки

Дівчина медитує. Фото: Freepik

Афірмації — це потужний інструмент, який може допомогти побудувати щасливі стосунки. Постійне повторення певних фраз програмує мозок на щастя та матеріалізує бажання. Це таке собі налаштування на любовний успіх.

Про це пише УНІАН.

Реклама

Читайте також:

Афірмації на любов і щастя

Психологи зазначають, що афірмації справді працюють, однак варто розуміти, як робити це правильно. Фрази потрібно говорити собі щодня. Робіть це вголос, коли перебуваєте наодинці. Відкиньте сором та побоювання — кажіть чітко й голосно про те, чого бажаєте. Це допоможе послати Всесвіту правильний запит.

Афірмації на кохання варто повторювати двічі на день — вранці та ввечері. При цьому чекати миттєвого ефекту не потрібно. Безумовно, треба час, аби справжнє кохання знайшло вас.

Ось десять найбільш популярних афірмацій, які допоможуть притягнути особисте щастя та знайти другу половинку:

"Я — приваблива і цікава, тому подобаюся чоловікам";

"Я — красива і мудра, тому гідна справжнього кохання";

"Скоро я зустріну найкращого чоловіка";

"Я приймаю кожну людину такою, якою вона була задумана. Я готова прямо і відкрито поговорити з будь-яким";

"Я насолоджуюся собою";

"Я надихаю людей";

"Я кохаю і кохана";

"Я віддаю любов, і я отримую любов";

"Я дозволяю собі проявляти будь-які почуття щодо людей";

"Я приймаю почуття інших людей".

Аби афірмації діяли сильніше, потрібно щиро вірити у фрази, які ви говорите. Не просто кажіть слова, а уявляйте свою другу половинку. Подумайте про те, яким буде ваше спільне життя. Всесвіт обов'язково на це відповість.

Нагадаємо, раніше ми писали про дві фрази, що змінять ваш погляд на життя. Вони додадуть мотивації.

Також ми розповідали про те, які фрази чоловіки мріють почути від жінок. Ці слова роблять їх впевненішими в собі.