Помогут найти любовь всей жизни — аффирмации на отношения

Аффирмации — это мощный инструмент, который может помочь построить счастливые отношения. Постоянное повторение определенных фраз программирует мозг на счастье и материализует желания. Это некая настройка на любовный успех.

Аффирмации на любовь и счастье

Психологи отмечают, что аффирмации действительно работают, однако следует понимать, как делать это правильно. Фразы нужно говорить себе ежедневно. Делайте это вслух, когда находитесь наедине. Отбросьте стыд и опасения — говорите четко и громко о том, чего хотите. Это поможет послать Вселенной правильный запрос.

Аффирмации на любовь стоит повторять дважды в день — утром и вечером. При этом ждать мгновенного эффекта не нужно. Безусловно, нужно время, чтобы настоящая любовь нашла вас.

Вот десять наиболее популярных аффирмаций, которые помогут притянуть личное счастье и найти вторую половинку:

"Я — привлекательная и интересная, поэтому нравлюсь мужчинам";

"Я — красивая и мудрая, поэтому достойна настоящей любви";

"Скоро я встречу самого лучшего мужчину";

"Я принимаю каждого человека таким, каким он был задуман. Я готова прямо и открыто поговорить с любым";

"Я наслаждаюсь собой";

"Я вдохновляю людей";

"Я люблю и любима";

"Я отдаю любовь, и я получаю любовь";

"Я позволяю себе проявлять любые чувства в отношении людей";

"Я принимаю чувства других людей".

Чтобы аффирмации действовали сильнее, нужно искренне верить во фразы, которые вы говорите. Не просто говорите слова, а представляйте свою вторую половинку. Подумайте о том, какой будет ваша совместная жизнь. Вселенная обязательно на это ответит.

