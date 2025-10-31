Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Вредные привычки, что портят жизнь многим — остались с СССР

Вредные привычки, что портят жизнь многим — остались с СССР

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 09:01
обновлено: 09:18
Какие советские привычки до сих пор портят жизнь многим — есть ли они у вас
Расстроенная девушка сидит на кровати. Фото: Pexels

Советский Союз оставил после себя серьезный негативный след в психике людей. Многие до сих пор живут с предубеждениями и стереотипами. Эти привычки мешают наслаждаться по-настоящему и только портят жизнь. О них стоит уже давно забыть.

Об этом рассказали психологи проекта HoldYou.

Реклама
Читайте также:

Советские привычки, от которых стоит избавиться

Откладывать на лучшие времена

Многие люди, жившие в СССР, привыкли отказывать себе в удовольствии и все откладывать на "лучшие времена". Именно поэтому до сих пор у многих бабушек в шкафах стоят новенькие наборы посуды или одежда, которую они, скорее всего, уже никогда не используют. Однако, как отмечают психологи, ни одна возможность не может быть лучше, чем жить в удовольствие уже.

Давать непрошеные советы

Советский Союз заставил людей думать о том, что они имеют непосредственное отношение и влияние на жизнь других. Именно поэтому многие дают непрошеные советы и постоянно пытаются "спасти" всех вокруг. Однако это однозначно вредный и токсичный навык, от которого стоит избавиться.

Радянські звички, яких варто позбутись
Две женщины разговаривают. Фото: Pexels

Быть на принудительных семейных застольях

Даже если у вас есть дружная и счастливая семья, это не значит, что вы обязаны быть с ними на всех застольях, особенно тогда, когда ресурса на это нет. Психологи отмечают, что личные границы важнее того, чтобы угодить другим. Именно поэтому не стоит принуждать себя к тому, чего вам сейчас не хочется делать.

Все доедать

Еще одна привычка из СССР — обязательно съедать все. Однако от нее стоит избавиться, ведь постоянные переедания могут привести к расстройствам пищевого поведения. Во взрослом возрасте такой человек не слышит собственные потребности в еде и отказывает себе в том, что ему нравится.

Думать о том, что скажут люди

Союз навязал многим людям мысль о том, что коллектив и его мнение важнее собственной свободы действий. Именно поэтому многие постоянно волнуются о том, как отреагируют другие или что они подумают. Это только портит жизнь и заставляет отказываться от многого.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки разрушают психику. Большинство об этом даже не догадывается.

Также мы рассказывали о том, каких привычек нет у счастливых людей. Они обходят эти вещи стороной.

СССР психология привычки советы Советский Союз
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации