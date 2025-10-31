Какие советские привычки до сих пор портят жизнь многим — есть ли они у вас

Расстроенная девушка сидит на кровати. Фото: Pexels

Советский Союз оставил после себя серьезный негативный след в психике людей. Многие до сих пор живут с предубеждениями и стереотипами. Эти привычки мешают наслаждаться по-настоящему и только портят жизнь. О них стоит уже давно забыть.

Об этом рассказали психологи проекта HoldYou.

Советские привычки, от которых стоит избавиться

Откладывать на лучшие времена

Многие люди, жившие в СССР, привыкли отказывать себе в удовольствии и все откладывать на "лучшие времена". Именно поэтому до сих пор у многих бабушек в шкафах стоят новенькие наборы посуды или одежда, которую они, скорее всего, уже никогда не используют. Однако, как отмечают психологи, ни одна возможность не может быть лучше, чем жить в удовольствие уже.

Давать непрошеные советы

Советский Союз заставил людей думать о том, что они имеют непосредственное отношение и влияние на жизнь других. Именно поэтому многие дают непрошеные советы и постоянно пытаются "спасти" всех вокруг. Однако это однозначно вредный и токсичный навык, от которого стоит избавиться.

Две женщины разговаривают. Фото: Pexels

Быть на принудительных семейных застольях

Даже если у вас есть дружная и счастливая семья, это не значит, что вы обязаны быть с ними на всех застольях, особенно тогда, когда ресурса на это нет. Психологи отмечают, что личные границы важнее того, чтобы угодить другим. Именно поэтому не стоит принуждать себя к тому, чего вам сейчас не хочется делать.

Все доедать

Еще одна привычка из СССР — обязательно съедать все. Однако от нее стоит избавиться, ведь постоянные переедания могут привести к расстройствам пищевого поведения. Во взрослом возрасте такой человек не слышит собственные потребности в еде и отказывает себе в том, что ему нравится.

Думать о том, что скажут люди

Союз навязал многим людям мысль о том, что коллектив и его мнение важнее собственной свободы действий. Именно поэтому многие постоянно волнуются о том, как отреагируют другие или что они подумают. Это только портит жизнь и заставляет отказываться от многого.

