Які радянські звички досі псують життя багатьом — чи є вони у вас

Радянський Союз залишив по собі серйозний негативний слід у психіці людей. Багато хто досі живе з упередженнями та стереотипами. Ці звички заважають насолоджуватись по-справжньому та лише псують життя. Про них варто вже давно забути.

Про це розповіли психологи проєкту HoldYou.

Радянські звички, яких варто позбутись

Відкладати на кращі часи

Чимало людей, що жили в СРСР, звикли відмовляти собі в задоволенні та все відкладати на "кращі часи". Саме тому досі в багатьох бабусь в шафах стоять новенькі набори посуду чи одяг, який вони, швидше за все, вже ніколи не використають. Однак, як наголошують психологи, жодна нагода не може бути кращою, ніж жити в задоволення вже.

Давати непрохані поради

Радянський Союз змусив людей думати про те, що вони мають безпосереднє відношення та вплив на життя інших. Саме тому багато хто дає непрохані поради та постійно намагається "врятувати" всіх навколо. Однак це однозначно шкідлива та токсична навичка, якої варто позбутись.

Бути на примусових сімейних застіллях

Навіть якщо ви маєте дружню та щасливу родину, це не означає, що ви зобов'язані бути з ними на всіх застіллях, особливо тоді, коли ресурсу на це немає. Психологи наголошують, що особисті кордони важливіші за те, аби догодити іншим. Саме тому не варто примушувати себе до того, чого вам зараз не хочеться робити.

Все доїдати

Ще одна звичка з СРСР — обов'язково з'їдати все. Однак її варто позбутись, адже постійні переїдання можуть призвести до розладів харчової поведінки. В дорослому віці така людина не чує власні потреби у їжі та відмовляє собі у тому, що їй подобається.

Думати про те, що скажуть люди

Союз нав'язав багатьом людям думку про те, що колектив і його думка важливіші за власну свободу дій. Саме тому багато хто постійно хвилюється про те, як відреагують інші чи що вони подумають. Це лише псує життя та змушує відмовлятись від багато чого.

