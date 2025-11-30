Видео
Самые важные слова — какие фразы родители должны говорить ребенку

Самые важные слова — какие фразы родители должны говорить ребенку

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 10:55
Фразы, которые нужно ежедневно говорить ребенку — советы от психологов
Родители разговаривают с ребенком. Фото: Freepik

Слова родителей очень важны для ребенка, ведь они формируют его уверенность в себе, самооценку и характер. Психологи отмечают, что есть несколько фраз, которые нужно говорить малышам ежедневно. Это поможет построить доверительные отношения между родителями и ребенком.

Об этом пишет УНІАН.

Читайте также:

Какие фразы нужно говорить ребенку ежедневно

"Я тебя люблю"

Для ребенка такие слова очень важны. Они показывают то, что родители по-настоящему его ценят. Для взрослых фраза "Я тебя люблю" кажется простой и очевидной, однако для малышей такие слова — подтверждение его значимости.

"Ты сможешь"

Такие слова психологи советуют говорить детям каждый день. Они придадут уверенности и мотивации. Эта фраза заставит ребенка поверить в себя и даст ощущение поддержки от самых важных людей.

"Я в тебя верю"

Такая фраза поможет сформировать у ребенка навык преодолевать трудности. Мотивирующие слова родителей дадут ощущение безопасности. Благодаря этой фразе ребенок поймет, что он не одинок в борьбе с проблемами, а его родители всегда готовы помочь.

"Спасибо за помощь"

Такие слова формируют в ребенке здоровую самооценку. Кроме того, благодарность показывает, что его старания заметили и они были не напрасными. Стоит хвалить ребенка и благодарить его даже если дело, которое он сделал, было совсем пустяковым.

"Я тобой горжусь"

Такая фраза вселяет в ребенка уверенность в собственных силах. Она также формирует чувство самоуважения и укрепляет самооценку. Родители этими словами показывают, что они ценят не только результат, но и усилия малышей.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы не стоит говорить людям с депрессией. Это лишь расшевелит душевные раны.

Также мы рассказывали о том, какие фразы часто говорят манипуляторы. Это выдает их истинные намерения.

дети психология родители фраза слова
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
