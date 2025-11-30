Фрази, які потрібно щодня говорити дитині — поради від психологів

Найважливіші слова — які фрази батьки мають говорити дитині
Слова батьків дуже важливі для дитини, адже вони формують її впевненість в собі, самооцінку та характер. Психологи зазначають, що є кілька фраз, які потрібно говорити малечі щодня. Це допоможе побудувати довірливі стосунки між батьками та дитиною.
Які фрази потрібно говорити дитині щодня
"Я тебе люблю"
Для дитини такі слова дуже важливі. Вони показують те, що батьки по-справжньому її цінують. Для дорослих фраза "Я тебе люблю" здається простою та очевидною, однак для малечі такі слова — підтвердження її значущості.
"Ти зможеш"
Такі слова психологи радять говорити дітям кожного дня. Вони додадуть впевненості та мотивації. Ця фраза змусить дитину повірити в себе й дасть відчуття підтримки від найважливіших людей.
"Я в тебе вірю"
Така фраза допоможе сформувати в дитини навичку долати труднощі. Мотивуючі слова батьків дадуть відчуття безпеки. Завдяки цій фразі дитина зрозуміє, що вона не самотня у боротьбі з проблемами, а її батьки завжди готові допомогти.
"Дякую за допомогу"
Такі слова формують в дитині здорову самооцінку. Крім того, подяка показує, що її старання помітили й вони були не марними. Варто хвалити дитину та дякувати їй навіть, якщо справа, яку вона зробила, була зовсім дріб'язковою.
"Я тобою пишаюся"
Така фраза вселяє у дитину впевненість у власних силах. Вона також формує почуття самоповаги й зміцнює самооцінку. Батьки цими словами показують, що вони цінують не лише результат, а й зусилля малечі.
