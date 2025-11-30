Відео
Головна Психологія Найважливіші слова — які фрази батьки мають говорити дитині

Найважливіші слова — які фрази батьки мають говорити дитині

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 10:55
Фрази, які потрібно щодня говорити дитині — поради від психологів
Батьки розмовляють з дитиною. Фото: Freepik

Слова батьків дуже важливі для дитини, адже вони формують її впевненість в собі, самооцінку та характер. Психологи зазначають, що є кілька фраз, які потрібно говорити малечі щодня. Це допоможе побудувати довірливі стосунки між батьками та дитиною.

Про це пише УНІАН.

Читайте також:

Які фрази потрібно говорити дитині щодня

"Я тебе люблю"

Для дитини такі слова дуже важливі. Вони показують те, що батьки по-справжньому її цінують. Для дорослих фраза "Я тебе люблю" здається простою та очевидною, однак для малечі такі слова — підтвердження її значущості.

"Ти зможеш"

Такі слова психологи радять говорити дітям кожного дня. Вони додадуть впевненості та мотивації. Ця фраза змусить дитину повірити в себе й дасть відчуття підтримки від найважливіших людей.

"Я в тебе вірю"

Така фраза допоможе сформувати в дитини навичку долати труднощі. Мотивуючі слова батьків дадуть відчуття безпеки. Завдяки цій фразі дитина зрозуміє, що вона не самотня у боротьбі з проблемами, а її батьки завжди готові допомогти.

"Дякую за допомогу"

Такі слова формують в дитині здорову самооцінку. Крім того, подяка показує, що її старання помітили й вони були не марними. Варто хвалити дитину та дякувати їй навіть, якщо справа, яку вона зробила, була зовсім дріб'язковою.

"Я тобою пишаюся"

Така фраза вселяє у дитину впевненість у власних силах. Вона також формує почуття самоповаги й зміцнює самооцінку. Батьки цими словами показують, що вони цінують не лише результат, а й зусилля малечі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази не варто говорити людям з депресією. Це лише розворушить душевні рани.

Також ми розповідали про те, які фрази часто говорять маніпулятори. Це видає їхні справжні наміри.

діти психологія батьки фраза слова
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
