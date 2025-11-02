Видео
Дата публикации 2 ноября 2025 18:40
обновлено: 12:35
Как найти идеальную профессию по типу темперамента — подборка лучших вариантов
Мужчина и женщина работают. Фото: Pexels

Тип темперамента значительно влияет на выбор карьеры, ведь некоторые профессии требуют креативности и энергичности, а другие — неторопливого анализа и усидчивости. Поэтому холерику, сангвинику, флегматику и меланхолику будут подходить совершенно разные направления работы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какая работа подходит холерику

Представители этого типа темперамента любят трудности и препятствия. Порой они склонны переоценивать свои возможности, однако это даже помогает им по жизни. Такие люди очень активны и быстро включаются в работу. Они стремятся к самостоятельности и не любят подчиняться кому-то.

Лучше всего холерикам подойдут профессии, где требуется повышенная концентрация, внимание и энергичность:

  • товаровед;
  • артист;
  • дипломат;
  • журналист;
  • предприниматель;
  • хирург;
  • летчик;
  • водитель;
  • режиссер;
  • следователь.
Хирург проводит операцию. Фото: Pexels

Лучшие профессии для сангвиников

Сангвиники выделяются высокой работоспособностью и легко сосредотачиваются на необходимом. Такие люди умеют выполнять несколько дел одновременно. Они быстро загораются новой работой и так же быстро теряют к ней интерес.

Монотонная работа, требующая постоянного внимания, точно не подойдет сангвиникам. Им лучше попробовать себя в таких профессиях:

  • менеджер;
  • учитель;
  • врач;
  • психолог;
  • воспитатель;
  • организатор;
  • продавец;
  • официант;
  • инженер-технолог.

Идеальные профессии для флегматика

Представители этого типа темперамента очень не торопливы в работе. Однако они упорны и терпеливы, благодаря чему часто достигают успеха. Выполнение монотонной работы — то, что лучше всего подойдет таким личностям.

Флегматикам стоит выбирать профессии, где их не будут торопить или заставлять брать на себя ответственность:

  • механик;
  • электрик;
  • инженер;
  • агроном;
  • водитель;
  • ученый;
  • астроном;
  • физик.
Мужчина работает водителем. Фото: Pexels

Какая работа подходит меланхоликам

Меланхолики — это люди настроения. Они быстро устают и трудно приспосабливаются к новому коллективу. В работе им необходима постоянная поддержка и регулярный отдых. Это чрезвычайно наблюдательные люди, которые способны замечать детали.

Меланхоликам не стоит выбирать работу, где требуется постоянное общение с людьми. Им подойдут профессии, требующие концентрации внимания:

  • педагог;
  • деятель искусств;
  • художник;
  • композитор;
  • писатель;
  • ветеринарный врач;
  • бухгалтер;
  • автослесарь.

Каждый тип темперамента имеет свои особенности, к которым стоит прислушаться при выборе профессии. Это поможет найти не скучную работу, а любимое дело на всю жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, какие варианты работы подойдут интровертам и экстравертам. Эти профессии — лучший выбор для них.

Также мы рассказывали о том, какую работу не стоит выбирать зумерам. Она только заставит представителей этого поколения стрессовать.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
