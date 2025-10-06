За что советские свекрови больше всего критиковали невесток — неожиданные вещи

Плохие отношения между свекровью и невесткой. Фото: Freepik

Об отношениях невестки и свекрови шутят не меньше, чем о теще и зяте. Так уж сложилось, что часто две главные женщины в жизни мужчины не могут найти общий язык между собой. Такая тенденция не нова и началась гораздо раньше. Например, в СССР отношения между свекровью и невесткой в большинстве случаев были не просто напряженными, а откровенно плохими.

За что советские свекрови упрекали невестку чаще всего

Чаще всего в Советском Союзе свекрови критиковали невестки из-за бытовых вопросов. Мать мужа стремилась, чтобы его жена была идеальной хозяйкой. Например, не поглаженное постельное белье могло стать причиной грандиозной ссоры. Сегодня же такая реакция скорее вызывает улыбку и считается стереотипной.

Еще одна причина, по которой невестка могла нарваться на гнев свекрови в СССР, — не накрахмаленные полотенца. Ранее их погружали в такой раствор, чтобы защищать от грязи и повреждений. Сегодня хозяйки отказались от этой методики и считают, что обычная стирка вполне подойдет для ухода за текстилем. Современная женщина просто не имеет времени на то, чтобы заниматься накрахмаливанием полотенец.

Расстроенная свекровь. Фото: Freepik

Такие реакции советских свекровей сегодня считаются стереотипными, ведь они направлены на то, что женщина должна ухаживать за домом, готовить и убирать. На самом деле многие жены сегодня работают наравне с мужчинами и предпочитают разделение обязанностей. К тому же, как отмечают психологи, современное поколение научилось коммуницировать со старшими людьми гораздо более экологичным способом. Конечно, есть немало семей, где свекрови и невестки так и не смогли найти общий язык. Однако современные молодые семьи все чаще устанавливают правила своей семьи и больше не соглашаются на то, чтобы слушать критику родителей.

