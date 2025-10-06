Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Радянські свекрухи — за що вони найчастіше критикували невісток

Радянські свекрухи — за що вони найчастіше критикували невісток

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 15:00
За що радянські свекрухи найбільше критикували невісток — несподівані речі
Погані стосунки між свекрухою та невісткою. Фото: Freepik

Про стосунки невісток та свекрух жартують не менше, ніж про тещу й зятя. Так вже склалося, що часто дві найголовніші жінки в житті чоловіка не можуть порозумітись між собою. Така тенденція не нова й почалась набагато раніше. Наприклад, в СРСР стосунки між свекрухою й невісткою у більшості випадків були не просто напруженими, а відверто поганими.

Про це йдеться у матеріалі, опублікованому на порталі "Одна хвилина".

Реклама
Читайте також:

За що радянські свекрухи дорікали невісткам найчастіше

Найчастіше в Радянському Союзі свекрухи критикували невісток через побутові питання. Мати чоловіка прагнула, аби його дружина була ідеальною господинею. Наприклад, не попрасована постільна білизна могла стати причиною грандіозної сварки. Сьогодні ж така реакція радше викликає усмішку та вважається стереотипною.

Ще одна причина, через яку невістка могла нарватись на гнів свекрухи в СРСР, — не накрохмалені рушники. Раніше їх занурювали в такий розчин, аби захищати від бруду та пошкоджень. Сьогодні господині відмовились від цієї методики та вважають, що звичайне прання цілком підійде для догляду за текстилем. Сучасна жінка просто не має часу на те, аби займатись накрохмалюванням рушників.

За що радянські свекрухи критикували невісток
Засмучена свекруха. Фото: Freepik

Такі реакції радянських свекрух сьогодні вважаються стереотипними, адже вони спрямовані на те, що жінка повинна доглядати за домом, куховарити та прибирати. Насправді ж багато дружин сьогодні працюють на рівні з чоловіками та віддають перевагу розділенню обов'язків. До того ж, як зазначають психологи, сучасне покоління навчилось комунікувати зі старшими людьми набагато екологічнішим способом. Звісно, є чимало родин, де свекрухи та невістки так і не змогли знайти спільну мову. Однак сучасні молоді родини все частіше встановлюють правила своєї сім'ї й більше не погоджуються на те, аби слухати критику батьків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які стосунки приречені на розрив. Є кілька ознак, на які варто звернути увагу.

Також ми розповідали про три поширені дрібниці, які руйнують стосунки. Вони найчастіше стають причиною розставання.

СРСР родина психологія Радянський Союз стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації