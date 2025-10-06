За що радянські свекрухи найбільше критикували невісток — несподівані речі

Погані стосунки між свекрухою та невісткою. Фото: Freepik

Про стосунки невісток та свекрух жартують не менше, ніж про тещу й зятя. Так вже склалося, що часто дві найголовніші жінки в житті чоловіка не можуть порозумітись між собою. Така тенденція не нова й почалась набагато раніше. Наприклад, в СРСР стосунки між свекрухою й невісткою у більшості випадків були не просто напруженими, а відверто поганими.

Про це йдеться у матеріалі, опублікованому на порталі "Одна хвилина".

За що радянські свекрухи дорікали невісткам найчастіше

Найчастіше в Радянському Союзі свекрухи критикували невісток через побутові питання. Мати чоловіка прагнула, аби його дружина була ідеальною господинею. Наприклад, не попрасована постільна білизна могла стати причиною грандіозної сварки. Сьогодні ж така реакція радше викликає усмішку та вважається стереотипною.

Ще одна причина, через яку невістка могла нарватись на гнів свекрухи в СРСР, — не накрохмалені рушники. Раніше їх занурювали в такий розчин, аби захищати від бруду та пошкоджень. Сьогодні господині відмовились від цієї методики та вважають, що звичайне прання цілком підійде для догляду за текстилем. Сучасна жінка просто не має часу на те, аби займатись накрохмалюванням рушників.

Засмучена свекруха. Фото: Freepik

Такі реакції радянських свекрух сьогодні вважаються стереотипними, адже вони спрямовані на те, що жінка повинна доглядати за домом, куховарити та прибирати. Насправді ж багато дружин сьогодні працюють на рівні з чоловіками та віддають перевагу розділенню обов'язків. До того ж, як зазначають психологи, сучасне покоління навчилось комунікувати зі старшими людьми набагато екологічнішим способом. Звісно, є чимало родин, де свекрухи та невістки так і не змогли знайти спільну мову. Однак сучасні молоді родини все частіше встановлюють правила своєї сім'ї й більше не погоджуються на те, аби слухати критику батьків.

