Как элегантно поставить точку в общении с мужчиной — примеры сообщений

Иногда общение с мужем будто заходит в тупик. Кажется, что тем для разговора уже нет и продолжать переписку не хочется. Чтобы прекратить коммуникацию эффективно, стоит придерживаться нескольких советов.

Как правильно прекратить переписку с мужчиной

Когда человек хороший, однако вы чувствуете, что он "не ваш", стоит прямо сказать об этом. Не нужно просто исчезать или блокировать аккаунт мужчины. Объясните свои чувства и эмоции. Например, можно написать такое сообщение:

"Спасибо тебе за время и общение. Ты приятный человек, но я чувствую, что нам немного не по пути. Я хочу быть честной с собой и с тобой".

Иногда общение откровенно "не клеится", однако человек из последних сил пытается продолжить беседу. В таком случае стоит написать сообщение, которое опишет ваши ощущения:

"Я понимаю, что сейчас у нас немного разные ритмы и интересы. Давайте не будем тянуть то, что не растет".

Иногда человек может быть слишком навязчивым. Не стоит стесняться прекратить с ним общение, если вы чувствуете из-за этого дискомфорт. Сделать это можно с помощью такого сообщения:

"Я чувствую, что между нами нет той гармонии, которая важна для меня. Пожалуйста, не воспринимайте это на свой счет — просто я честна с собой".

Эти слова помогут внести ясность в разговор и позволят мужчине понять, что продолжать общение не стоит. Кроме того, они не обидят, а лишь расставят все на свои места.

