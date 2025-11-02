Ошибки женщины на первом свидании — психологи объяснили, как не испортить все

Мужчина и женщина на свидании. Фото: Pexels

Первое свидание — это как короткая проверка, которая покажет, стоит ли дальше продолжать общение и строить отношения. Это как шанс хорошо показать себя, так и возможность оттолкнуть партнера. Именно поэтому психологи советуют женщинам не делать некоторые вещи, чтобы первое свидание не стало последним.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама

Читайте также:

Что не стоит делать женщине на первом свидании

Проявлять завышенные ожидания

Иногда женщины считают, что на первом свидании только мужчина должен проявлять инициативу, развлекать и предлагать темы для разговора. На самом деле такой подход приведет лишь к тому, что он больше не позвонит. Свидание — это возможность для обоих показать, настолько они заинтересованы в отношениях.

Волноваться и стесняться

Женщине стоит быть расслабленной и свободной на первом свидании. Чрезмерная закрытость и застенчивость заставит мужчину чувствовать себя некомфортно или даже подумать о том, что вы не хотите с ним общаться. Не бойтесь быть собой.

Мужчина и женщина общаются на свидании. Фото: Pexels

Возмущаться по пустякам

Быть капризной на первом свидании — не лучший выбор. Иногда дамы возмущаются из-за того, что им не так подали пальто или открыли дверь. Однако мужчин такое поведение только отталкивает, особенно, когда отношения еще даже не начались.

Искать подозрительные моменты

Некоторые женщины приходят на первое свидание с предвзятостью. Они подозрительно относятся к мужчине и будто выискивают то, за что можно к нему уцепиться. Например, начинают выдумывать, почему он так "странно" смотрит или с кем говорил по телефону. Это только вызовет у мужчины недоверие к вам.

Проявлять нестабильную эмоциональность

Не стоит на первом свидании терять контроль над собой. Мужчины не любят женщин, которые не умеют управлять своими эмоциями. Если при первом общении вы решите показать ему злость, радость, страсть и вспыльчивый характер одновременно, то, вероятнее всего, это лишь оттолкнет.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое бостонский брак. Женщины все чаще выбирают такой тип отношений.

Также мы рассказывали о том, какие черты характера помогут понять, что с мужчиной стоит строить отношения. Такой партнер будет лучшим семьянином.