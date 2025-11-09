Відео
Психологи відповіді, як тактовно припинити листування з чоловіком

Дата публікації: 9 листопада 2025 12:09
Оновлено: 10:16
Як елегантно поставити крапку у спілкуванні з чоловіком — приклади повідомлень
Дівчина тримає в руках телефон. Фото: Pexels

Інколи спілкування з чоловіком ніби заходить в глухий кут. Здається, що тем для розмови вже немає та й продовжувати листування не хочеться. Аби припинити комунікацію ефективно, варто дотримуватись кількох порад.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Як правильно припинити листування з чоловіком

Коли людина хороша, однак ви відчуваєте, що вона "не ваша", варто прямо сказати про це. Не потрібно просто зникати чи блокувати акаунт чоловіка. Поясніть свої почуття та емоції. Наприклад, можна написати таке повідомлення:

  • "Дякую тобі за час і спілкування. Ти приємна людина, але я відчуваю, що нам трохи не по дорозі. Я хочу бути чесною із собою і з тобою".
Як делікатно припинити переписку з чоловіком
Жінка переписується з чоловіком. Фото: Pexels

Інколи спілкування відверто "не клеїться", однак чоловік з останніх сил намагається продовжити бесіду. В такому випадку варто написати повідомлення, що опише ваші відчуття:

  • "Я розумію, що зараз у нас трохи різні ритми та інтереси. Давайте не будемо тягнути те, що не росте".

Інколи чоловік може бути занадто нав'язливим. Не варто соромитись припинити з ним спілкування, якщо ви відчуваєте через це дискомфорт. Зробити це можна за допомогою такого повідомлення:

  • "Я відчуваю, що між нами немає тієї гармонії, яка важлива для мене. Будь ласка, не сприймайте це на свій рахунок — просто я чесна з собою".

Ці слова допоможуть внести ясність у розмову та дадуть змогу чоловікові зрозуміти, що продовжувати спілкування не варто. Крім того, вони не образять, а лише розставлять все на свої місця.

психологія жінки чоловіки поради психолога спілкування
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
