На какие мелочи обратить внимание на свидании — расскажут больше слов

Кажется, что полностью понять человека на первом свидании невозможно. Однако психологи отмечают, что едва заметные мелочи могут многое рассказать о характере собеседника. Иногда именно незначительные жесты могут показать истинные ценности человека.

На что обратить внимание на свидании

Как отмечают психологи, даже незначительный поступок на свидании может многое рассказать о человеке. Например, обратите внимание, как он ведет себя с персоналом. Если человек оскорбляет других или унижает их только из-за места работы, это следует расценивать как тревожный сигнал. Ведь если мужчина или женщина грубы с официантами, но вежливы с вами, возможно, со временем они именно так будут относиться и к вам.

Кроме того, присмотритесь к тому, как собеседник вас слушает. Это поможет понять его истинные намерения. Например, если человек постоянно разговаривает по телефону или пишет кому-то сообщение, это может указывать на его желание быть сейчас в другом месте. Вероятно, собеседник стремится побыстрее закончить свидание и побежать по своим делам.

Настоящие взгляды и ценности человека выдадут даже шутки. Часто они говорят больше, чем серьезные вещи. Например, ирония или сарказм может скрывать то, что на самом деле собеседник просто боится сказать в лицо. А вот оскорбительные шутки могут свидетельствовать об агрессии человека и его превосходстве.

При этом есть и неочевидные "зеленые флажки", на которые стоит обратить внимание на свидании. Например, легкая нервозность может свидетельствовать о серьезных намерениях мужчины или женщины. Собеседник действительно хочет наладить общение, из-за чего волнуется и нервничает. Именно такие едва заметные мелочи часто помогают понять, стоит ли продолжать знакомство с человеком.

