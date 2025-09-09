Видео
Скрытые сигналы на свидании — расскажут все о характере

Дата публикации 9 сентября 2025 11:45
На какие мелочи обратить внимание на свидании — расскажут больше слов
Парень и женщина на свидании. Фото: Pexels
Кажется, что полностью понять человека на первом свидании невозможно. Однако психологи отмечают, что едва заметные мелочи могут многое рассказать о характере собеседника. Иногда именно незначительные жесты могут показать истинные ценности человека.

Об этом пишет УНИАН.

На что обратить внимание на свидании

Как отмечают психологи, даже незначительный поступок на свидании может многое рассказать о человеке. Например, обратите внимание, как он ведет себя с персоналом. Если человек оскорбляет других или унижает их только из-за места работы, это следует расценивать как тревожный сигнал. Ведь если мужчина или женщина грубы с официантами, но вежливы с вами, возможно, со временем они именно так будут относиться и к вам.

Кроме того, присмотритесь к тому, как собеседник вас слушает. Это поможет понять его истинные намерения. Например, если человек постоянно разговаривает по телефону или пишет кому-то сообщение, это может указывать на его желание быть сейчас в другом месте. Вероятно, собеседник стремится побыстрее закончить свидание и побежать по своим делам.

Які дрібниці на побаченні видадуть характер людини
Пара пьет вино на свидании. Фото: Pexels

Настоящие взгляды и ценности человека выдадут даже шутки. Часто они говорят больше, чем серьезные вещи. Например, ирония или сарказм может скрывать то, что на самом деле собеседник просто боится сказать в лицо. А вот оскорбительные шутки могут свидетельствовать об агрессии человека и его превосходстве.

При этом есть и неочевидные "зеленые флажки", на которые стоит обратить внимание на свидании. Например, легкая нервозность может свидетельствовать о серьезных намерениях мужчины или женщины. Собеседник действительно хочет наладить общение, из-за чего волнуется и нервничает. Именно такие едва заметные мелочи часто помогают понять, стоит ли продолжать знакомство с человеком.

София Ковальчук - Редактор
София Ковальчук
