Как влюбить в себя мужчину с первой встречи — советы психолога

Как покорить сердце мужчины — влюбится в вас без памяти
Влюбить в себя мужчину на самом деле не сложно. Психологи отмечают, что есть несколько советов, которые помогут покорить сердце партнера. После этого построить отношения с ним будет легко.
Как влюбить в себя мужчину
Первое впечатление
Женщине хватит несколько секунд при знакомстве, чтобы составить о себе определенное впечатление. Для этого стоит зацепить мужчину чем-то особенным. Изящество подчеркнут духи, одежда или легкий макияж.
Легкость, но не легкомыслие
Женщине стоит быть собой, рассказывать о своих увлечениях и спрашивать у мужчины, чем интересуется он. Будьте легкой, но не играйте по его сценарию. Заинтересуйте мужчину, но не раскрывайте все козыри.
Позволь мужчине проявить себя
Мужчины любят чувствовать себя сильными, поэтому женщинам стоит позволять им делать мужественные поступки. Не отказывайся от ухаживаний партнера и подчеркивайте его старания. Так он проявляет себя и свое мужское "я".
Зрительный контакт
Женщине стоит настроить зрительный контакт с мужчиной. Задерживайте на нем взгляд и игриво улыбайтесь. Лучше не отвлекаться на телефон, чтобы партнер чувствовал ваше внимание.
Романтическая атмосфера
Если у вас есть возможность выбрать место встречи или свидания, выберите уютный ресторанчик со спокойной музыкой и приглушенным тусклым освещением. Это создаст романтическое настроение и сделает вас менее скованными.
Вдохновенность и страстность
Любой мужчина хочет видеть рядом с собой интересную девушку. Расскажите о своих хобби, увлечениях или занятости. Вдохновленная девушка сможет вдохновить и его самого на новые свершения.
