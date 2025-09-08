Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Як підкорити серце чоловіка — закохається у вас без тями

Як підкорити серце чоловіка — закохається у вас без тями

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 17:50
Як закохати в себе чоловіка з першої зустрічі — поради психолога
Хлопець та дівчина гуляють містом. Фото: Pexels
Ключові моменти Як закохати в себе чоловіка

Закохати в себе чоловіка насправді не складно. Психологи зазначають, що є кілька порад, які допоможуть підкорити серце партнера. Після цього побудувати стосунки з ним буде легко.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Як закохати в себе чоловіка

Перше враження

Жінці вистачить кілька секунд при знайомстві, аби скласти про себе певне враження. Для цього варто зачепити чоловіка чимось особливим. Витонченість підкреслять парфуми, одяг чи легкий макіяж.

Легкість, але не легковажність

Жінці варто бути собою, розповідати про власні захоплення та запитувати у чоловіка, чим цікавиться він. Будьте легкою, але не грайте за його сценарієм. Зацікавте чоловіка, але не розкривайте всі козирі.

Як закохати в себе чоловіка з першої зустрічі
Чоловік та жінка фотографуються. Фото: Pexels

Дозволь чоловікові проявити себе

Чоловіки люблять відчувати себе сильними, тож жінкам варто дозволяти їм робити мужні вчинки. Не відмовляйся від залицянь партнера та підкреслюйте його старання. Так він проявляє себе та своє чоловіче "я".

Зоровий контакт

Жінці варто налаштувати зоровий контакт з чоловіком. Затримуйте на ньому погляд та грайливо усміхайтеся. Краще не відволікатися на телефон, аби партнер відчував вашу увагу.

Як закохати в себе чоловіка з першої зустрічі
Чоловік та жінка на побаченні. Фото: Pexels

Романтична атмосфера

Якщо у вас є змога обрати місце зустрічі чи побачення, виберіть затишний ресторанчик зі спокійною музикою та приглушеним тьмяним освітленням. Це створить романтичний настрій та зробить вас менш скутими.

Натхненність та пристрасність

Будь-який чоловік хоче бачити поруч із собою цікаву дівчину. Розкажіть про свої хобі, захоплення чи зайнятість. Натхненна дівчина зможе надихнути і його самого на нові звершення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з якими типами чоловіків краще не починати стосунки. Це токсичні партнери, які лише зіпсують життя.

Також ми розповідали про те, що таке кохання з погляду психології. Воно виникає не випадково.

психологія поради кохання чоловіки стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації