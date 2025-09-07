Відео
Головна Психологія Що таке кохання та як воно виникає — психологи пояснили

Що таке кохання та як воно виникає — психологи пояснили

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 10:55
Кохання з погляду психології — що насправді відчуває людина
Щаслива пара. Фото: Pexels
Ключові моменти Чому люди закохуються

Всі ми знаємо, що кохання — це чарівне почуття, що окриляє та надихає. Це емоції, які виникають до окремої людини: пристрасть, ейфорія та захоплення. Однак з погляду психології такі відчуття — це ще й особливий процес, викликаний низкою факторів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чому люди закохуються

Психологи зазначають, що кохання — це високе почуття, яке дозволяє приймати людину з усіма її плюсами та мінусами. Наука описує цей процес як сплеск гормонів, наприклад, окситоцину та ендорфінів. Він стається щоразу, коли людина бачить чи відчуває певний тригер: образ людини, запах, візуальне сприйняття, тембр голосу тощо. Тоді здається, що з появою такого партнера в житті все стає набагато краще, його не хочеться відпускати.

При цьому контролювати такий гормональний коктейль неможливо. Сплеск може бути короткочасним або тривалим. Він по-різному впливає на поведінку. І якщо такі почуття вщухають, але емоції залишаються — йдеться якраз про кохання, а не просто про пристрасть.

Що таке кохання з погляду психології
Закохана пара. Фото: Pexels

Крім того, психологи зазначають, що кохання — це свобода бути собою поруч з іншою людиною. При цьому важливо, аби був вибір, адже саме він є фундаментом любові. Якщо є можливість піти, але ви щодня обираєте свого партнера заново, то це свідчить про справжні почуття.

При цьому психологи стверджують, що розуміння кохання може бути у всіх різним. Кожен має свої очікування, уявлення та бажання. В когось вони взяті з казок і пісень, а хтось орієнтується на реальність. В будь-якому випадку кохання — це бажання бути поруч з людиною попри все.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому чоловікам стало важче знайти кохання. На це є кілька неочевидних причин.

Також ми розповідали про те, які чоловіки визнані найкращими коханцями у світі. Вони вміють робити жінок щасливими.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
