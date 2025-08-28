Відео
Рейтинг найкращих у світі коханців — хто на першому місці

Рейтинг найкращих у світі коханців — хто на першому місці

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 12:30
Найгарячіші коханці — рейтинг чоловіків, яких жінки просто обожнюють
Чоловік та жінка цілуються. Фото: Pexels
Ключові моменти Топ три найпристрасніші коханці у світі Хто ще потрапив до рейтингу

Науковці дізнались, хто є найкращими коханцями у світі. Для цього провели дослідження, під час якого було сформовано рейтинг найпристрасніших чоловіків. Додамо, що українці до нього не потрапили взагалі, а на першому місці неочікувано виявилися не французи.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Топ три найпристрасніші коханці у світі

Дослідники опитали понад 2 тисячі людей. Їм потрібно було назвати національність найкращого коханця, якого вони коли-небудь мали. Результати здивували всіх. 

Перше місце

Люди віддали 21% голосів за італійців. Саме чоловіків цієї національності визнали кращими коханцями у світі. Вони запальні, емоційні та пристрасні, що зводить жінок з розуму.

Рейтинг найкращих у світі коханців
Пара цілується. Фото: Pexels

Друге місце

Друге місце посіли іспанці з 15%. Вони відомі своєю неквапливістю в житті та романтичними вчинками. Виявляється, що це ще й чи не найкращі коханці. Такі чоловіки вміють любити жінок та насолоджуватися стосунками.

Третє місце

Трійку лідерів замкнули греки з 14%. Ці чоловіки вміють жити тут та зараз. Вони насолоджуються кожним моментом. У стосунках греки — пристрасні та емоційні. Нудно з ними точно не буде.

Хто ще потрапив до рейтингу

Після трійки лідерів голоси опитаних розділились таким чином:

  • португальські коханці — 8%;
  • шведи — 6%;
  • австралійці — 5%;
  • британці — 4%;
  • німці — 3%.
Рейтинг найкращих у світі коханців
Хлопець та дівчина дивляться одне одному в очі. Фото: Pexels

Італійські та іспанські чоловіки вирізняються з-поміж інших своєю харизмою та відкритістю. Вони не скупляться на емоції та здатні показувати жінці свої почуття, на відміну від спокійніших британців чи німців. Ймовірніше за все, цим вони й подобаються жінкам найбільше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які типи жінок найбільше подобаються чоловікам. З ними можна побудувати серйозні стосунки.

Також ми розповідали про імена найбільш пристрасних жінок. Вони приваблюють чоловіків харизмою та відкритістю.

психологія дослідження цікаві факти кохання стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
