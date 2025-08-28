Найгарячіші коханці — рейтинг чоловіків, яких жінки просто обожнюють

Рейтинг найкращих у світі коханців — хто на першому місці
Науковці дізнались, хто є найкращими коханцями у світі. Для цього провели дослідження, під час якого було сформовано рейтинг найпристрасніших чоловіків. Додамо, що українці до нього не потрапили взагалі, а на першому місці неочікувано виявилися не французи.
Про це пише Daily Mail.
Топ три найпристрасніші коханці у світі
Дослідники опитали понад 2 тисячі людей. Їм потрібно було назвати національність найкращого коханця, якого вони коли-небудь мали. Результати здивували всіх.
Перше місце
Люди віддали 21% голосів за італійців. Саме чоловіків цієї національності визнали кращими коханцями у світі. Вони запальні, емоційні та пристрасні, що зводить жінок з розуму.
Друге місце
Друге місце посіли іспанці з 15%. Вони відомі своєю неквапливістю в житті та романтичними вчинками. Виявляється, що це ще й чи не найкращі коханці. Такі чоловіки вміють любити жінок та насолоджуватися стосунками.
Третє місце
Трійку лідерів замкнули греки з 14%. Ці чоловіки вміють жити тут та зараз. Вони насолоджуються кожним моментом. У стосунках греки — пристрасні та емоційні. Нудно з ними точно не буде.
Хто ще потрапив до рейтингу
Після трійки лідерів голоси опитаних розділились таким чином:
- португальські коханці — 8%;
- шведи — 6%;
- австралійці — 5%;
- британці — 4%;
- німці — 3%.
Італійські та іспанські чоловіки вирізняються з-поміж інших своєю харизмою та відкритістю. Вони не скупляться на емоції та здатні показувати жінці свої почуття, на відміну від спокійніших британців чи німців. Ймовірніше за все, цим вони й подобаються жінкам найбільше.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які типи жінок найбільше подобаються чоловікам. З ними можна побудувати серйозні стосунки.
Також ми розповідали про імена найбільш пристрасних жінок. Вони приваблюють чоловіків харизмою та відкритістю.
Читайте Новини.LIVE!