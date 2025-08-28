Найгарячіші коханці — рейтинг чоловіків, яких жінки просто обожнюють

Чоловік та жінка цілуються. Фото: Pexels

Науковці дізнались, хто є найкращими коханцями у світі. Для цього провели дослідження, під час якого було сформовано рейтинг найпристрасніших чоловіків. Додамо, що українці до нього не потрапили взагалі, а на першому місці неочікувано виявилися не французи.

Про це пише Daily Mail.

Топ три найпристрасніші коханці у світі

Дослідники опитали понад 2 тисячі людей. Їм потрібно було назвати національність найкращого коханця, якого вони коли-небудь мали. Результати здивували всіх.

Перше місце

Люди віддали 21% голосів за італійців. Саме чоловіків цієї національності визнали кращими коханцями у світі. Вони запальні, емоційні та пристрасні, що зводить жінок з розуму.

Пара цілується. Фото: Pexels

Друге місце

Друге місце посіли іспанці з 15%. Вони відомі своєю неквапливістю в житті та романтичними вчинками. Виявляється, що це ще й чи не найкращі коханці. Такі чоловіки вміють любити жінок та насолоджуватися стосунками.

Третє місце

Трійку лідерів замкнули греки з 14%. Ці чоловіки вміють жити тут та зараз. Вони насолоджуються кожним моментом. У стосунках греки — пристрасні та емоційні. Нудно з ними точно не буде.

Хто ще потрапив до рейтингу

Після трійки лідерів голоси опитаних розділились таким чином:

португальські коханці — 8%;

шведи — 6%;

австралійці — 5%;

британці — 4%;

німці — 3%.

Хлопець та дівчина дивляться одне одному в очі. Фото: Pexels

Італійські та іспанські чоловіки вирізняються з-поміж інших своєю харизмою та відкритістю. Вони не скупляться на емоції та здатні показувати жінці свої почуття, на відміну від спокійніших британців чи німців. Ймовірніше за все, цим вони й подобаються жінкам найбільше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які типи жінок найбільше подобаються чоловікам.

Також ми розповідали про імена найбільш пристрасних жінок. Вони приваблюють чоловіків харизмою та відкритістю.