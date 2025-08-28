Видео
Рейтинг лучших в мире любовников — кто на первом месте

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 12:30
Самые горячие любовники — рейтинг мужчин, которых женщины просто обожают
Мужчина и женщина целуются. Фото: Pexels
Ключевые моменты Топ три самые страстные любовники в мире Кто еще попал в рейтинг

Ученые узнали, кто является лучшими любовниками в мире. Для этого провели исследование, в ходе которого был сформирован рейтинг самых страстных мужчин. Добавим, что украинцы в него не попали вообще, а на первом месте неожиданно оказались не французы.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Топ три самые страстные любовники в мире

Исследователи опросили более 2 тысяч человек. Им нужно было назвать национальность лучшего любовника, которого они когда-либо имели. Результаты удивили всех.

Первое место

Люди отдали 21% голосов за итальянцев. Именно мужчин этой национальности признали лучшими любовниками в мире. Они зажигательные, эмоциональные и страстные, что сводит женщин с ума.

Рейтинг найкращих у світі коханців
Пара целуется. Фото: Pexels

Второе место

Второе место заняли испанцы с 15%. Они известны своей неторопливостью в жизни и романтическими поступками. Оказывается, что это еще и едва ли не лучшие любовники. Такие мужчины умеют любить женщин и наслаждаться отношениями.

Третье место

Тройку лидеров замкнули греки с 14%. Эти мужчины умеют жить здесь и сейчас. Они наслаждаются каждым моментом. В отношениях греки — страстные и эмоциональные. Скучно с ними точно не будет.

Кто еще попал в рейтинг

После тройки лидеров голоса опрошенных разделились следующим образом:

  • португальские любовники — 8%;
  • шведы — 6%;
  • австралийцы — 5%;
  • британцы — 4%;
  • немцы — 3%.
Рейтинг найкращих у світі коханців
Парень и девушка смотрят друг другу в глаза. Фото: Pexels

Итальянские и испанские мужчины отличаются от других своей харизмой и открытостью. Они не скупятся на эмоции и способны показывать женщине свои чувства, в отличие от более спокойных британцев или немцев. Вероятнее всего, этим они и нравятся женщинам больше всего.

Напомним, ранее мы писали о том, какие типы женщин больше всего нравятся мужчинам. С ними можно построить серьезные отношения.

Также мы рассказывали об именах самых страстных женщин. Они привлекают мужчин харизмой и открытостью.

психология исследование интересные факты любовь отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
