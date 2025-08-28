Самые горячие любовники — рейтинг мужчин, которых женщины просто обожают

Мужчина и женщина целуются. Фото: Pexels

Ученые узнали, кто является лучшими любовниками в мире. Для этого провели исследование, в ходе которого был сформирован рейтинг самых страстных мужчин. Добавим, что украинцы в него не попали вообще, а на первом месте неожиданно оказались не французы.

Об этом пишет Daily Mail.

Топ три самые страстные любовники в мире

Исследователи опросили более 2 тысяч человек. Им нужно было назвать национальность лучшего любовника, которого они когда-либо имели. Результаты удивили всех.

Первое место

Люди отдали 21% голосов за итальянцев. Именно мужчин этой национальности признали лучшими любовниками в мире. Они зажигательные, эмоциональные и страстные, что сводит женщин с ума.

Пара целуется. Фото: Pexels

Второе место

Второе место заняли испанцы с 15%. Они известны своей неторопливостью в жизни и романтическими поступками. Оказывается, что это еще и едва ли не лучшие любовники. Такие мужчины умеют любить женщин и наслаждаться отношениями.

Третье место

Тройку лидеров замкнули греки с 14%. Эти мужчины умеют жить здесь и сейчас. Они наслаждаются каждым моментом. В отношениях греки — страстные и эмоциональные. Скучно с ними точно не будет.

Кто еще попал в рейтинг

После тройки лидеров голоса опрошенных разделились следующим образом:

португальские любовники — 8%;

шведы — 6%;

австралийцы — 5%;

британцы — 4%;

немцы — 3%.

Парень и девушка смотрят друг другу в глаза. Фото: Pexels

Итальянские и испанские мужчины отличаются от других своей харизмой и открытостью. Они не скупятся на эмоции и способны показывать женщине свои чувства, в отличие от более спокойных британцев или немцев. Вероятнее всего, этим они и нравятся женщинам больше всего.

