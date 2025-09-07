Видео
Главная Психология Что такое любовь и как она возникает — психологи объяснили

Что такое любовь и как она возникает — психологи объяснили

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 10:55
Любовь с точки зрения психологии — что на самом деле чувствует человек
Счастливая пара. Фото: Pexels
Ключевые моменты Почему люди влюбляются

Все мы знаем, что любовь — это волшебное чувство, которое окрыляет и вдохновляет. Это эмоции, которые возникают к отдельному человеку: страсть, эйфория и восхищение. Однако с точки зрения психологии такие ощущения — это еще и особый процесс, вызванный рядом факторов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Психологи отмечают, что любовь — это высокое чувство, которое позволяет принимать человека со всеми его плюсами и минусами. Наука описывает этот процесс как всплеск гормонов, например, окситоцина и эндорфинов. Он происходит каждый раз, когда человек видит или чувствует определенный триггер: образ человека, запах, визуальное восприятие, тембр голоса и тому подобное. Тогда кажется, что с появлением такого партнера в жизни все становится намного лучше, его не хочется отпускать.

При этом контролировать такой гормональный коктейль невозможно. Всплеск может быть кратковременным или длительным. Он по-разному влияет на поведение. И если такие чувства утихают, но эмоции остаются — речь идет как раз о любви, а не просто о страсти.

Що таке кохання з погляду психології
Влюбленная пара. Фото: Pexels

Кроме того, психологи отмечают, что любовь — это свобода быть собой рядом с другим человеком. При этом важно, чтобы был выбор, ведь именно он является фундаментом любви. Если есть возможность уйти, но вы ежедневно выбираете своего партнера заново, то это свидетельствует о настоящих чувствах.

При этом психологи утверждают, что понимание любви может быть у всех разным. Каждый имеет свои ожидания, представления и желания. У кого-то они взяты из сказок и песен, а кто-то ориентируется на реальность. В любом случае любовь — это желание быть рядом с человеком несмотря ни на что.

Напомним, ранее мы писали о том, почему мужчинам стало труднее найти любовь. На это есть несколько неочевидных причин.

Также мы рассказывали о том, какие мужчины признаны лучшими любовниками в мире. Они умеют делать женщин счастливыми.

