Здається, що повністю зрозуміти людину на першому побаченні неможливо. Однак психологи зазначають, що ледь помітні дрібниці можуть багато чого розповісти про характер співрозмовника. Іноді саме незначні жести можуть показати справжні цінності людини.

На що звернути увагу на побаченні

Як зазначають психологи, навіть незначний вчинок на побаченні може багато розповісти про людину. Наприклад, зверніть увагу, як вона поводиться з персоналом. Якщо людина ображає інших чи принижує їх лише через місце роботи, це варто розцінювати як тривожний сигнал. Адже, якщо чоловік чи жінка грубі з офіціантами, але ввічливі з вами, можливо, з часом вони саме так ставитимуться і до вас.

Крім того, придивіться до того, як співрозмовник вас слухає. Це допоможе зрозуміти його справжні наміри. Наприклад, якщо людина постійно розмовляє телефоном чи пише комусь повідомлення, це може вказувати на її бажання бути зараз в іншому місці. Ймовірно, співрозмовник прагне швидше закінчити побачення й побігти у власних справах.

Справжні погляди та цінності людини видадуть навіть жарти. Часто вони говорять більше, аніж серйозні речі. Наприклад, іронія чи сарказм може приховувати те, що насправді співрозмовник просто боїться сказати в обличчя. А от образливі жарти можуть свідчити про агресію людини та її зверхність.

При цьому є й неочевидні "зелені прапорці", на які варто звернути увагу на побаченні. Наприклад, легка нервозність може свідчити про серйозні наміри чоловіка чи жінки. Співрозмовник справді хоче налагодити спілкування, через що хвилюється й нервує. Саме такі ледь помітні дрібниці часто допомагають зрозуміти, чи варто продовжувати знайомство з людиною.

