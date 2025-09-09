Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Приховані сигнали на побаченні — розкажуть все про характер

Приховані сигнали на побаченні — розкажуть все про характер

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 11:45
На які дрібниці звернути увагу на побаченні — розкажуть більше за слова
Хлопець та жінка на побаченні. Фото: Pexels
Ключові моменти На що звернути увагу на побаченні

Здається, що повністю зрозуміти людину на першому побаченні неможливо. Однак психологи зазначають, що ледь помітні дрібниці можуть багато чого розповісти про характер співрозмовника. Іноді саме незначні жести можуть показати справжні цінності людини.

Про це пише УНІАН.

Реклама
Читайте також:

На що звернути увагу на побаченні

Як зазначають психологи, навіть незначний вчинок на побаченні може багато розповісти про людину. Наприклад, зверніть увагу, як вона поводиться з персоналом. Якщо людина ображає інших чи принижує їх лише через місце роботи, це варто розцінювати як тривожний сигнал. Адже, якщо чоловік чи жінка грубі з офіціантами, але ввічливі з вами, можливо, з часом вони саме так ставитимуться і до вас.

Крім того, придивіться до того, як співрозмовник вас слухає. Це допоможе зрозуміти його справжні наміри. Наприклад, якщо людина постійно розмовляє телефоном чи пише комусь повідомлення, це може вказувати на її бажання бути зараз в іншому місці. Ймовірно, співрозмовник прагне швидше закінчити побачення й побігти у власних справах.

Які дрібниці на побаченні видадуть характер людини
Пара п'є вино на побаченні. Фото: Pexels

Справжні погляди та цінності людини видадуть навіть жарти. Часто вони говорять більше, аніж серйозні речі. Наприклад, іронія чи сарказм може приховувати те, що насправді співрозмовник просто боїться сказати в обличчя. А от образливі жарти можуть свідчити про агресію людини та її зверхність.

При цьому є й неочевидні "зелені прапорці", на які варто звернути увагу на побаченні. Наприклад, легка нервозність може свідчити про серйозні наміри чоловіка чи жінки. Співрозмовник справді хоче налагодити спілкування, через що хвилюється й нервує. Саме такі ледь помітні дрібниці часто допомагають зрозуміти, чи варто продовжувати знайомство з людиною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як закохати в себе чоловіка. Психологи дали кілька дієвих порад.

Також ми розповідали про те, як змусити чоловіка сумувати за вами. Він не зможе припинити про вас думати.

психологія поради побачення кохання стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації