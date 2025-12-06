Видео
Україна
Главная Психология Подростковость не заканчивается в 18 — неожиданный вывод ученых

Подростковость не заканчивается в 18 — неожиданный вывод ученых

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 08:08
Сколько на самом деле длится подростковый возраст — новое исследование разрушает миф
Парень улыбается. Фото: Freepik

Мы привыкли думать, что подростковый возраст заканчивается примерно в 18 лет, однако это совсем не так. Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что на самом деле такой период длится вплоть до 32 лет, пока развивается мозг.

Об этом пишет Nature Communications.

Читайте также:

Когда на самом деле заканчивается подростковый возраст

Во время исследования ученые провели сканирование мозга около 4 тысяч человек в возрасте до 90 лет. Главной целью ученых было выявить, как меняются нейронные связи в мозге на протяжении всей жизни человека. Как показали результаты, мозг постоянно меняется. Однако такой процесс происходит не плавно, а разделен на пять четких фаз.

"Мозг перестраивается в течение жизни. И это не одна стабильная закономерность — есть колебания и фазы перестройки мозга", — отметила ведущий автор исследования, доктор Алекса Мусли.

В итоге ученые определили такие циклы работы мозга:

  • детство — от рождения до 9 лет;
  • подростковый возраст — от 9 до 32 лет;
  • взрослая жизнь — от 32 до 66 лет;
  • раннее старение — от 66 до 83 лет;
  • позднее старение — от 83 лет и старше.

Как оказалось, что подростковый возраст длится значительно дольше, чем считали ранее, от 9 до 32 лет. Ученые отметили, что именно в начале 30-летнего возраста у большинства людей наблюдается пик когнитивной активности мозга. То есть в этот период личность становится по-настоящему взрослой. А после 32 лет мозг вступает в свою самую длинную и стабильную фазу, которая длится более трех десятилетий. После этого изменения происходят медленнее, однако эффективность начинает постепенно снижаться.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые удивили заявлением о неандертальцах. Оказывается, они не вымерли полностью.

Также мы рассказывали о том, что ученые выяснили, что на самом деле делает человека счастливым. Речь идет не о деньгах или успешной карьере.

подростки психология возраст ученые интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
