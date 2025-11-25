Ученые выяснили, что неандертальцы не вымерли — какова их судьба на самом деле

Первобытный человек. Фото: Freepik

Ученые поставили под сомнение теорию о том, что неандертальцев уничтожила внезапная климатическая катастрофа. Новое исследование выяснило, что такой вид людей вообще не исчезал с лица Земли полностью и не пережил настоящего вымирания.

Что произошло с неандертальцами

Как утверждают исследователи из Италии и Швейцарии, неандертальцы на самом деле никогда не вымирали полностью. Они постепенно смешивались с Homo sapiens. Это продолжалось в течение около 10 тысяч лет. В конце концов неандертальцы не вымерли или просто исчезли с лица Земли, а были "генетически поглощены". То есть фактически, их популяция была изменена, а не уничтожена.

"Наши результаты указывают, что неандертальцы были поглощены генетически, а не физически", — отмечают ученые.

Исследователи предполагают, что к упадку неандертальцев привел значительно меньший размер их популяции — всего несколько тысяч, по сравнению с Homo sapiens. Именно поэтому наш вид стал доминирующим, а не наоборот.

"Устойчивый поток генов от демографически большего вида может объяснить генетическое поглощение неандертальцев современными людьми. Наши результаты подчеркивают генетическое смешение как возможный ключевой механизм, что привел к их исчезновению", — говорится в сообщении.

В конце концов ученые заявили, что поскольку ДНК неандертальцев до сих пор есть в современных людях, то считать их полностью вымершими нельзя. По крайней мере в прямом смысле этого слова.

