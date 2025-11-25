Вчені з'ясували, що неандертальці не вимерли — яка їхня доля насправді

Первісна людина. Фото: Freepik

Науковці поставили під сумнів теорію про те, що неандертальців знищила раптова кліматична катастрофа. Нове дослідження з'ясувало, що такий вид людей взагалі не зникав з лиця Землі повністю й не пережив справжнього вимирання.

Що сталося з неандертальцями

Як стверджують дослідники з Італії та Швейцарії, неандертальці насправді ніколи не вимирали повністю. Вони поступово змішувалися з Homo sapiens. Це тривало протягом близько 10 тисяч років. Зрештою неандертальці не вимерли чи просто зникли з лиця Землі, а були "генетично поглинуті". Тобто фактично, їхня популяція була змінена, а не знищена.

"Наші результати вказують, що неандертальці були поглинені генетично, а не фізично", — зазначають науковці.

Дослідники припускають, що до занепаду неандертальців призвів значно менший розмір їхньої популяції — лише кілька тисяч, порівняно з Homo sapiens. Саме тому наш вид став домінуючим, а не навпаки.

"Стійкий потік генів від демографічно більшого виду може пояснити генетичне поглинання неандертальців сучасними людьми. Наші результати підкреслюють генетичне змішання як можливий ключовий механізм, що призводить до їхнього зникнення", — йдеться у повідомленні.

Зрештою вчені заявили, що оскільки ДНК неандертальців і досі є в сучасних людях, то вважати їх повністю вимерлими не можна. Принаймні у прямому сенсі цього слова.

