Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Неандертальці насправді не вимерли — вчені здивували заявою

Неандертальці насправді не вимерли — вчені здивували заявою

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 15:15
Оновлено: 10:12
Вчені з'ясували, що неандертальці не вимерли — яка їхня доля насправді
Первісна людина. Фото: Freepik

Науковці поставили під сумнів теорію про те, що неандертальців знищила раптова кліматична катастрофа. Нове дослідження з'ясувало, що такий вид людей взагалі не зникав з лиця Землі повністю й не пережив справжнього вимирання.

Про це пише Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Що сталося з неандертальцями

Як стверджують дослідники з Італії та Швейцарії, неандертальці насправді ніколи не вимирали повністю. Вони поступово змішувалися з Homo sapiens. Це тривало протягом близько 10 тисяч років. Зрештою неандертальці не вимерли чи просто зникли з лиця Землі, а були "генетично поглинуті". Тобто фактично, їхня популяція була змінена, а не знищена.

"Наші результати вказують, що неандертальці були поглинені генетично, а не фізично", — зазначають науковці.

Дослідники припускають, що до занепаду неандертальців призвів значно менший розмір їхньої популяції — лише кілька тисяч, порівняно з Homo sapiens. Саме тому наш вид став домінуючим, а не навпаки.

"Стійкий потік генів від демографічно більшого виду може пояснити генетичне поглинання неандертальців сучасними людьми. Наші результати підкреслюють генетичне змішання як можливий ключовий механізм, що призводить до їхнього зникнення", — йдеться у повідомленні.

Зрештою вчені заявили, що оскільки ДНК неандертальців і досі є в сучасних людях, то вважати їх повністю вимерлими не можна. Принаймні у прямому сенсі цього слова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали найпростіший спосіб запам'ятовування інформації. Він допоможе легко вивчати нове.

Також ми розповідали про те, що науковці назвали головну ознаку психопата. Багато хто навіть не звертав на це увагу.

психологія вчені цікаві факти первісні люди неандерталець
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації