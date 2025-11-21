Что на самом деле приносит счастье — ученые удивили открытием

Не карьера или деньги — что вправду делает человека счастливым
Многие думают, что счастье заключается в высоком уровне финансового достатка или успеха в карьере. Однако на самом деле все гораздо проще. Секрет счастливой жизни раскрыли ученые.
Об этом пишет "CNBC Make It".
Что делает людей счастливыми
Профессор Йельского университета Лори Сантос посвятила немало времени исследованию темы о том, что на самом деле делает людей счастливее. Она отмечает, что дело не в деньгах или успехе. На самом деле единственным показателем высокого уровня счастья каждого из нас являются крепкие социальные связи: с родными, друзьями, коллегами и знакомыми.
"Каждое исследование на тему счастья показывает, что наиболее довольны те люди, которые постоянно общаются с другими. Они проводят больше времени физически с другими людьми и уделяют время своим друзьям и членам семьи", — отмечает профессор.
Сантос рекомендует делать три вещи для того, чтобы иметь прочные социальные связи:
- сознательно находить время для развития отношений в вашей жизни;
- быть открытыми к общению с незнакомцами, даже если это неудобно;
- стараться задавать более глубокие вопросы во время разговоров, чтобы узнать о ценностях других людей и по-настоящему установить с ними связь.
Профессор также советует не бояться открываться окружающим. Только искренняя заинтересованность в общении поможет построить прочные отношения. В конце концов вы начнете чувствовать себя наполненно и гармонично. Так удастся достичь того самого счастья, о котором все мечтают.
