Видео

Главная Психология Не карьера или деньги — что вправду делает человека счастливым

Не карьера или деньги — что вправду делает человека счастливым

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 23:25
обновлено: 12:35
Что на самом деле приносит счастье — ученые удивили открытием
Счастливая женщина. Фото: Pexels

Многие думают, что счастье заключается в высоком уровне финансового достатка или успеха в карьере. Однако на самом деле все гораздо проще. Секрет счастливой жизни раскрыли ученые.

Об этом пишет "CNBC Make It".

Читайте также:

Что делает людей счастливыми

Профессор Йельского университета Лори Сантос посвятила немало времени исследованию темы о том, что на самом деле делает людей счастливее. Она отмечает, что дело не в деньгах или успехе. На самом деле единственным показателем высокого уровня счастья каждого из нас являются крепкие социальные связи: с родными, друзьями, коллегами и знакомыми.

"Каждое исследование на тему счастья показывает, что наиболее довольны те люди, которые постоянно общаются с другими. Они проводят больше времени физически с другими людьми и уделяют время своим друзьям и членам семьи", — отмечает профессор.

Що приносить щастя насправді
Счастливая семья. Фото: Freepik

Сантос рекомендует делать три вещи для того, чтобы иметь прочные социальные связи:

  • сознательно находить время для развития отношений в вашей жизни;
  • быть открытыми к общению с незнакомцами, даже если это неудобно;
  • стараться задавать более глубокие вопросы во время разговоров, чтобы узнать о ценностях других людей и по-настоящему установить с ними связь.

Профессор также советует не бояться открываться окружающим. Только искренняя заинтересованность в общении поможет построить прочные отношения. В конце концов вы начнете чувствовать себя наполненно и гармонично. Так удастся достичь того самого счастья, о котором все мечтают.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
