Що насправді приносить щастя — науковці здивували відкриттям

Не кар'єра чи гроші — що насправді робить людину щасливою
Багато хто думає, що щастя полягає у високому рівні фінансового достатку чи успіху в кар'єрі. Однак насправді все набагато простіше. Секрет щасливого життя розкрили науковці.
Про це пише "CNBC Make It".
Що робить людей щасливими
Професорка Єльського університету Лорі Сантос присвятила чимало часу дослідженню темі щодо того, що насправді робить людей щасливішими. Вона наголошує, що справа не в грошах чи успіху. Насправді єдиним показником високого рівня щастя кожного з нас є міцні соціальні зв'язки: з рідними, друзями, колегами та знайомими.
"Кожне дослідження на тему щастя показує, що найбільш задоволеними є ті люди, які постійно спілкуються з іншими. Вони проводять більше часу фізично з іншими людьми та приділяють час своїм друзям і членам родини", — зазначає професорка.
Сантос рекомендує робити три речі для того, аби мати міцні соціальні зв'язки:
- свідомо знаходити час для розвитку стосунків у вашому житті;
- бути відкритими до спілкування з незнайомцями, навіть якщо це незручно;
- намагатися ставити глибші запитання під час розмов, щоб дізнатися про цінності інших людей та по-справжньому встановити з ними зв'язок.
Професорка також радить не боятися відкриватися оточуючим. Лише щира зацікавленість у спілкуванні допоможе побудувати міцні стосунки. Зрештою ви почнете відчувати себе наповнено та гармонійно. Так вдасться досягнути того самого щастя, про яке всі мріють.
