Головна Психологія Не кар'єра чи гроші — що насправді робить людину щасливою

Не кар'єра чи гроші — що насправді робить людину щасливою

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 23:25
Оновлено: 12:35
Що насправді приносить щастя — науковці здивували відкриттям
Щаслива жінка. Фото: Pexels

Багато хто думає, що щастя полягає у високому рівні фінансового достатку чи успіху в кар'єрі. Однак насправді все набагато простіше. Секрет щасливого життя розкрили науковці.

Про це пише "CNBC Make It".

Читайте також:

Що робить людей щасливими

Професорка Єльського університету Лорі Сантос присвятила чимало часу дослідженню темі щодо того, що насправді робить людей щасливішими. Вона наголошує, що справа не в грошах чи успіху. Насправді єдиним показником високого рівня щастя кожного з нас є міцні соціальні зв'язки: з рідними, друзями, колегами та знайомими.

"Кожне дослідження на тему щастя показує, що найбільш задоволеними є ті люди, які постійно спілкуються з іншими. Вони проводять більше часу фізично з іншими людьми та приділяють час своїм друзям і членам родини", — зазначає професорка.

Що приносить щастя насправді
Щаслива родина. Фото: Freepik

Сантос рекомендує робити три речі для того, аби мати міцні соціальні зв'язки:

  • свідомо знаходити час для розвитку стосунків у вашому житті;
  • бути відкритими до спілкування з незнайомцями, навіть якщо це незручно;
  • намагатися ставити глибші запитання під час розмов, щоб дізнатися про цінності інших людей та по-справжньому встановити з ними зв'язок.

Професорка також радить не боятися відкриватися оточуючим. Лише щира зацікавленість у спілкуванні допоможе побудувати міцні стосунки. Зрештою ви почнете відчувати себе наповнено та гармонійно. Так вдасться досягнути того самого щастя, про яке всі мріють.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в чому полягає секрет щастя. Є кілька принципів, за якими варто жити.

Також ми розповідали про те, яких звичок ніколи не мають щасливі люди. Вони цього уникають.

родина психологія вчені цікаві факти кар'єра
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
