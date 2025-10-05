Відео
Секрет щастя — сім принципів, за якими варто жити

Секрет щастя — сім принципів, за якими варто жити

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 09:00
Життєві принципи щасливих людей — вони мають бути у всіх
Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Усі хочуть відшукати щастя, однак далеко не в кожного це виходить. Психологи зазначають, що є кілька життєвих принципів, яких варто дотримуватися тим, хто хоче жити в гармонії та насолоді.

Про це пише Your Tango.

Читайте також:

Принципи, за якими живуть щасливі люди

Любов зростає, коли нею ділишся

Щасливі люди часто допомагають іншим та віддають свій час й ресурси. Вони знають, що позитиву стає більше тоді, коли ним ділишся. Такий підхід до життя примножує любов та теплі почуття.

Щастя за гроші не купиш

Звичайно, дохід важливий. Однак варто розуміти, що не фінанси полегшують життя, а вміння правильно ними користуватись. Гроші — це не гарантія щасливого життя.

Дружба має значення

Друзі підтримують одне одного та здатні втримати нас на плаву в найважчі часи. Важливо це розуміти, аби стати по-справжньому щасливою людиною. Соціальні зв'язки — це річ, без якої неможливо обійтися.

Принципи щасливих людей
Щаслива дівчина. Фото: Pexels

Співчуття до себе

Людині важливо вміти говорити з собою доброзичливо та співчувати собі. Це допоможе бачити навіть маленькі радощі та зберігати внутрішній баланс. Гармонія в житті — це насамперед хороші стосунки з самим собою.

Ми потребуємо інших

Самотність шкодить людині, тож важливо мати тих, на кого можна спертися у складний час. Науковці зазначають, що самотність погано впливає не тільки на психологічний стан, а й на фізичний. Зокрема, це збільшує ризик передчасної смерті на 26%.

Щастя — це вибір

Експерти вважають, що лише сама людина може вирішити, чи хоче вона жити щасливо. Важливо приділяти собі час та плекати внутрішній стан. Не варто ігнорувати психологічні труднощі чи депресію.

Духовність додає опори

Молитва, медитація чи будь-які інші духовні практики допомагають відчувати більше гармонії та радості в житті. Такий простий секрет додасть спокою та щастя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутись осінньої хандри. Це допоможе повернути в життя радість.

Також ми розповідали про те, які звички крадуть радість та енергію. Їх варто негайно позбутись.

психологія поради успіх цікаві факти поради психолога
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
