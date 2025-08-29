Відео
Головна Психологія Три шляхи до щастя — психологиня пояснила, як їх знайти

Три шляхи до щастя — психологиня пояснила, як їх знайти

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 12:32
Як стати щасливою людиною — дієві поради психолога
Дівчина сміється. Фото: Pexels
Ключові моменти Де насправді шукати щастя

Щасливими хочуть бути усі, однак мало хто знає, де ж шукати ключі від гармонії та як бути задоволеним своїм життям. У психології є цілий окремий напрямок, що сфокусований на вивченні цих питань — позитивна психологія. Вона розкриває секрети людського задоволення та радості від буденних речей.

Про це розповіла кандидат психологічних наук Ірина Кривенко.

Читайте також:

Де насправді шукати щастя

Як зазначає Кривенко, основними складовими щастя називають часте переживання позитивних емоцій та відсутність негативу, суму чи пригнічення. Щаслива людина задоволена життям, оскільки вважає, що воно відповідає її очікуванням.

Психологиня пояснює, що існує спеціальна "формула щастя". Її вивів відомий американський дослідник психології щастя Мартін Селігман. Ось про що йдеться:

  • щастя (С) = індивідуальний діапазон (І) + обставини (О) + воля (В).
Психологиня відповіла, де знайти щастя
Щаслива жінка. Фото: Pexels

Селігман стверджує, що 50% міри задоволення людини обумовлено генетично. Ще близько 10% щастя людини визначають зовнішні життєві обставини, наприклад, сім'я, діти чи хобі. А от решта 40% — це здатність віднайти задоволення від життя самому. Власними стараннями скоригувати своє щастя і визначати його.

Кривенко пояснює, що аби створити щастя самостійно, людині варто рухатися одним з трьох напрямків:

  • життя у задоволення  отримувати щастя через насолоду. Наприклад, розвивати в собі ті якості, які будуть допомагати шукати позитивні емоції, досягати успіху. Однак цей шлях приховує й небезпеку, адже чим більше людина здобуває, тим більше їй хочеться ще;
  • добре життя — цей шлях пов'язаний з отриманням щастя через діяльність, яка цікава й відповідає покликанню. Йдеться про так зване життя "у потоці". Це допоможе віднайти внутрішню гармонію;
  • змістовне життя — це коли людина стає щасливою, розуміючи свою ціль та вбачаючи сенс у всьому. Вона використовує позитивні риси особистості для досягнення вищих цілей та задумів, що можуть приносити користь іншим.
Психологиня відповіла, де знайти щастя
Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Щасливим може стати кожен. Однак для цього потрібно обрати свій шлях та цілеспрямовано рухатися ним. Докладайте зусиль, аби почати насолоджуватись життям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з якими чоловіками ніколи не буде щастя. Краще не будувати з ними стосунки.

Також ми розповідали про те, як жінці стати щасливою в шлюбі. Допоможуть прості правила.

психологія поради успіх цікаві факти життя
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
