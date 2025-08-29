Як стати щасливою людиною — дієві поради психолога

Дівчина сміється. Фото: Pexels

Щасливими хочуть бути усі, однак мало хто знає, де ж шукати ключі від гармонії та як бути задоволеним своїм життям. У психології є цілий окремий напрямок, що сфокусований на вивченні цих питань — позитивна психологія. Вона розкриває секрети людського задоволення та радості від буденних речей.

Про це розповіла кандидат психологічних наук Ірина Кривенко.

Де насправді шукати щастя

Як зазначає Кривенко, основними складовими щастя називають часте переживання позитивних емоцій та відсутність негативу, суму чи пригнічення. Щаслива людина задоволена життям, оскільки вважає, що воно відповідає її очікуванням.

Психологиня пояснює, що існує спеціальна "формула щастя". Її вивів відомий американський дослідник психології щастя Мартін Селігман. Ось про що йдеться:

щастя (С) = індивідуальний діапазон (І) + обставини (О) + воля (В).

Щаслива жінка. Фото: Pexels

Селігман стверджує, що 50% міри задоволення людини обумовлено генетично. Ще близько 10% щастя людини визначають зовнішні життєві обставини, наприклад, сім'я, діти чи хобі. А от решта 40% — це здатність віднайти задоволення від життя самому. Власними стараннями скоригувати своє щастя і визначати його.

Кривенко пояснює, що аби створити щастя самостійно, людині варто рухатися одним з трьох напрямків:

життя у задоволення — отримувати щастя через насолоду. Наприклад, розвивати в собі ті якості, які будуть допомагати шукати позитивні емоції, досягати успіху. Однак цей шлях приховує й небезпеку, адже чим більше людина здобуває, тим більше їй хочеться ще;

— отримувати щастя через насолоду. Наприклад, розвивати в собі ті якості, які будуть допомагати шукати позитивні емоції, досягати успіху. Однак цей шлях приховує й небезпеку, адже чим більше людина здобуває, тим більше їй хочеться ще; добре життя — цей шлях пов'язаний з отриманням щастя через діяльність, яка цікава й відповідає покликанню. Йдеться про так зване життя "у потоці". Це допоможе віднайти внутрішню гармонію;

— цей шлях пов'язаний з отриманням щастя через діяльність, яка цікава й відповідає покликанню. Йдеться про так зване життя "у потоці". Це допоможе віднайти внутрішню гармонію; змістовне життя — це коли людина стає щасливою, розуміючи свою ціль та вбачаючи сенс у всьому. Вона використовує позитивні риси особистості для досягнення вищих цілей та задумів, що можуть приносити користь іншим.

Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Щасливим може стати кожен. Однак для цього потрібно обрати свій шлях та цілеспрямовано рухатися ним. Докладайте зусиль, аби почати насолоджуватись життям.

