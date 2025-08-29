Как стать счастливым человеком — действенные советы психолога

Девушка смеется. Фото: Pexels

Счастливыми хотят быть все, однако мало кто знает, где же искать ключи от гармонии и как быть довольным своей жизнью. В психологии есть целое отдельное направление, сфокусированное на изучении этих вопросов — позитивная психология. Она раскрывает секреты человеческого удовольствия и радости от обыденных вещей.

Об этом рассказала кандидат психологических наук Ирина Кривенко.

Где на самом деле искать счастье

Как отмечает Кривенко, основными составляющими счастья называют частое переживание положительных эмоций и отсутствие негатива, печали или угнетения. Счастливый человек доволен жизнью, поскольку считает, что она соответствует его ожиданиям.

Психолог объясняет, что существует специальная "формула счастья". Ее вывел известный американский исследователь психологии счастья Мартин Селигман. Вот о чем идет речь:

счастье (С) = индивидуальный диапазон (И) + обстоятельства (О) + воля (В).

Счастливая женщина. Фото: Pexels

Селигман утверждает, что 50% степени удовлетворенности человека обусловлено генетически. Еще около 10% счастья человека определяют внешние жизненные обстоятельства, например, семья, дети или хобби. А вот остальные 40% — это способность найти удовольствие от жизни самому. Собственными стараниями скорректировать свое счастье и определять его.

Кривенко объясняет, что чтобы создать счастье самостоятельно, человеку стоит двигаться в одном из трех направлений:

жизнь в удовольствие — получать счастье через наслаждение. Например, развивать в себе те качества, которые будут помогать искать положительные эмоции, достигать успеха. Однако этот путь скрывает и опасность, ведь чем больше человек приобретает, тем больше ему хочется еще;

— получать счастье через наслаждение. Например, развивать в себе те качества, которые будут помогать искать положительные эмоции, достигать успеха. Однако этот путь скрывает и опасность, ведь чем больше человек приобретает, тем больше ему хочется еще; хорошая жизнь — этот путь связан с получением счастья через деятельность, которая интересна и соответствует призванию. Речь идет о так называемой жизни "в потоке". Это поможет обрести внутреннюю гармонию;

— этот путь связан с получением счастья через деятельность, которая интересна и соответствует призванию. Речь идет о так называемой жизни "в потоке". Это поможет обрести внутреннюю гармонию; содержательная жизнь — это когда человек становится счастливым, понимая свою цель и видя смысл во всем. Он использует положительные черты личности для достижения высших целей и замыслов, которые могут приносить пользу другим.

Девушка улыбается. Фото: Pexels

Счастливым может стать каждый. Однако для этого нужно выбрать свой путь и целенаправленно двигаться по нему. Прилагайте усилия, чтобы начать наслаждаться жизнью.

