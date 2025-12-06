Хлопець посміхається. Фото: Freepik

Ми звикли думати, що підлітковий вік закінчується приблизно у 18 років, однак це зовсім не так. Дослідники з Кембриджського університету виявили, що насправді такий період триває аж до 32 років, поки розвивається мозок.

Про це пише Nature Communications.

Коли насправді закінчується підлітковий вік

Під час дослідження науковці провели сканування мозку близько 4 тисяч людей віком до 90 років. Головною метою вчених було виявити, як змінюються нейронні зв'язки у мозку протягом усього життя людини. Як показали результати, мозок постійно змінюється. Однак такий процес відбувається не плавно, а розділений на п'ять чітких фаз.

"Мозок перебудовується протягом життя. І це не одна стабільна закономірність — є коливання та фази перебудови мозку", — зазначила провідний автор дослідження, доктор Алекса Муслі.

Зрештою вчені визначили такі цикли роботи мозку:

дитинство — від народження до 9 років;

підлітковий вік — від 9 до 32 років;

доросле життя — від 32 до 66 років;

раннє старіння — від 66 до 83 років;

пізнє старіння — від 83 років і старше.

Як виявилося, що підлітковий вік триває значно довше, ніж вважали раніше, від 9 до 32 років. Вчені наголосили, що саме на початку 30-річного віку в більшості людей спостерігається пік когнітивної активності мозку. Тобто в цей період особистість стає по-справжньому дорослою. А після 32 років мозок вступає у свою найдовшу та найстабільнішу фазу, яка триває понад три десятиліття. Після цього зміни відбуваються повільніше, однак ефективність починає поступово знижуватися.

