Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Підлітковість не закінчується у 18 — несподіваний висновок вчених

Підлітковість не закінчується у 18 — несподіваний висновок вчених

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 08:08
Скільки насправді триває підлітковий вік — нове дослідження руйнує міф
Хлопець посміхається. Фото: Freepik

Ми звикли думати, що підлітковий вік закінчується приблизно у 18 років, однак це зовсім не так. Дослідники з Кембриджського університету виявили, що насправді такий період триває аж до 32 років, поки розвивається мозок.

Про це пише Nature Communications.

Реклама
Читайте також:

Коли насправді закінчується підлітковий вік

Під час дослідження науковці провели сканування мозку близько 4 тисяч людей віком до 90 років. Головною метою вчених було виявити, як змінюються нейронні зв'язки у мозку протягом усього життя людини. Як показали результати, мозок постійно змінюється. Однак такий процес відбувається не плавно, а розділений на п'ять чітких фаз.

"Мозок перебудовується протягом життя. І це не одна стабільна закономірність — є коливання та фази перебудови мозку", — зазначила провідний автор дослідження, доктор Алекса Муслі.

Зрештою вчені визначили такі цикли роботи мозку:

  • дитинство — від народження до 9 років;
  • підлітковий вік — від 9 до 32 років;
  • доросле життя — від 32 до 66 років;
  • раннє старіння — від 66 до 83 років;
  • пізнє старіння — від 83 років і старше.

Як виявилося, що підлітковий вік триває значно довше, ніж вважали раніше, від 9 до 32 років. Вчені наголосили, що саме на початку 30-річного віку в більшості людей спостерігається пік когнітивної активності мозку. Тобто в цей період особистість стає по-справжньому дорослою. А після 32 років мозок вступає у свою найдовшу та найстабільнішу фазу, яка триває понад три десятиліття. Після цього зміни відбуваються повільніше, однак ефективність починає поступово знижуватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що науковці здивували заявою про неандертальців. Виявляється, вони не вимерли повністю.

Також ми розповідали про те, що вчені вияснили, що насправді робить людину щасливою. Йдеться не про гроші чи успішну кар'єру.

підлітки психологія вік вчені цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації