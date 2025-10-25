Видео
Видео

Переход на зимнее время без стресса — полезные советы психиатра

Переход на зимнее время без стресса — полезные советы психиатра

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 10:35
обновлено: 13:38
Как адаптироваться к переводу часов без стресса — мнение психиатра
Девушка смотрит на часы. Фото: Pexels

В ночь на 26 октября украинцы снова переведут стрелки часов на час назад. Организм многих людей переносит этот период достаточно тяжело. В частности, могут возникать проблемы со сном, перепады настроения, чувство усталости, апатии и даже стресс. Психиатр и невролог Евгений Скрипник дал несколько советов, которые помогут легче адаптироваться к переходу на зимнее время.

Об этом пишет РБК-Україна.

Как организм реагирует на перевод часов

Как отмечает психиатр, сейчас украинцы уже легче адаптируются к смене времени, чем раньше. Связано это со стрессом, который вызвали пандемия, война, отключение света и другие негативные события. На фоне этого перевод часов уже не кажется сверхважным раздражителем.

"Если три года назад мы часто видели обострение тревожных или депрессивных расстройств после перехода на зимнее или летнее время, то сейчас таких случаев гораздо меньше", — объясняет Скрипник.

Як пережити перехід на зимовий час
Часы. Фото: Pexels

Но даже несмотря на это, многие люди все же страдают из-за перехода на зимнее время. В частности, это вызывает обострение депрессии, тревожных и панических расстройств и мигрени.

"Возможны колебания артериального давления, обострение сердечно-сосудистых или желудочных заболеваний. Это не значит, что эти болезни появятся — они обострятся на фоне изменения ритма", — отмечает врач.

Что поможет легче адаптироваться к переходу на зимнее время

Как добавляет Скрипник, лучшим лекарством от стресса является физическая активность. Он советует больше двигаться, чтобы помочь организму быстрее адаптироваться и вернуться в привычный режим.

"Если чувствуете напряжение или раздражительность — ходите пешком. 7-10 тысяч шагов в день уменьшают уровень кортизола и адреналина, которые накапливаются во время стресса. Люди, которые больше двигаются, меньше страдают тревожными расстройствами и бессонницей", — отмечает специалист.

Як легше пережити переведення годинників
Женщины занимаются спортом. Фото: Pexels

Кроме того, психиатр советует меньше следить за новостями. Он отмечает, что информационная гигиена поможет избавиться от тревожности. Зато стоит планировать будущее — работу, учебу или отдых. Это даст ощущение контроля над жизнью.

психология перевод часов зимнее время советы часы
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
