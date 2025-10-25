Як адаптуватись до переведення годинника без стресу — думка психіатра

Дівчина дивиться на годинник. Фото: Pexels

В ніч проти 26 жовтня українці знову переведуть стрілки годинників на годину назад. Організм багатьох людей переносить цей період досить важко. Зокрема, можуть виникати проблеми зі сном, перепади настрою, відчуття втоми, апатії й навіть стрес. Психіатр та невролог Євген Скрипник дав кілька порад, що допоможуть легше адаптуватись до переходу на зимовий час.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Як організм реагує на переведення годинників

Як зазначає психіатр, наразі українці вже легше адаптуються до зміни часу, ніж раніше. Пов'язано це зі стресом, який спричинили пандемія, війна, відключення світла та інші негативні події. На фоні цього переведення годинника вже не здається надважливим подразником.

"Якщо три роки тому ми часто бачили загострення тривожних чи депресивних розладів після переходу на зимовий чи літній час, то зараз таких випадків набагато менше", — пояснює Скрипник.

Годинник. Фото: Pexels

Та навіть попри це, багато людей все ж страждають через перехід на зимовий час. Зокрема, це викликає загострення депресії, тривожних та панічних розладів й мігрені.

"Можливі коливання артеріального тиску, загострення серцево-судинних чи шлункових захворювань. Це не означає, що ці хвороби з'являться — вони загостряться на тлі зміни ритму", — зазначає лікар.

Що допоможе легше адаптуватися до переходу на зимовий час

Як додає Скрипник, найкращими ліками від стресу є фізична активність. Він радить більше рухатися, аби допомогти організму швидше адаптуватись й повернутись у звичний режим.

"Якщо відчуваєте напругу чи дратівливість — ходіть пішки. 7-10 тисяч кроків на день зменшують рівень кортизолу та адреналіну, які накопичуються під час стресу. Люди, які більше рухаються, менше страждають на тривожні розлади та безсоння", — зазначає фахівець.

Жінки займаються спортом. Фото: Pexels

Крім того, психіатр радить менше слідкувати за новинами. Він наголошує, що інформаційна гігієна допоможе позбутись тривожності. Натомість варто планувати майбутнє — роботу, навчання чи відпочинок. Це дасть відчуття контролю над життям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як покращити свій психічний стан. Психологиня назвала звички, що допоможуть.

Також ми розповідали про те, які методи допоможуть розслабитись. Це варто робити, коли накриває тривожність.