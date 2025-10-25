Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Перехід на зимовий час без стресу — психіатр дав дієві поради

Перехід на зимовий час без стресу — психіатр дав дієві поради

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 10:35
Оновлено: 12:05
Як адаптуватись до переведення годинника без стресу — думка психіатра
Дівчина дивиться на годинник. Фото: Pexels

В ніч проти 26 жовтня українці знову переведуть стрілки годинників на годину назад. Організм багатьох людей переносить цей період досить важко. Зокрема, можуть виникати проблеми зі сном, перепади настрою, відчуття втоми, апатії й навіть стрес. Психіатр та невролог Євген Скрипник дав кілька порад, що допоможуть легше адаптуватись до переходу на зимовий час.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Як організм реагує на переведення годинників

Як зазначає психіатр, наразі українці вже легше адаптуються до зміни часу, ніж раніше. Пов'язано це зі стресом, який спричинили пандемія, війна, відключення світла та інші негативні події. На фоні цього переведення годинника вже не здається надважливим подразником.

"Якщо три роки тому ми часто бачили загострення тривожних чи депресивних розладів після переходу на зимовий чи літній час, то зараз таких випадків набагато менше", — пояснює Скрипник.

Як пережити перехід на зимовий час
Годинник. Фото: Pexels

Та навіть попри це, багато людей все ж страждають через перехід на зимовий час. Зокрема, це викликає загострення депресії, тривожних та панічних розладів й мігрені.

"Можливі коливання артеріального тиску, загострення серцево-судинних чи шлункових захворювань. Це не означає, що ці хвороби з'являться — вони загостряться на тлі зміни ритму", — зазначає лікар.

Що допоможе легше адаптуватися до переходу на зимовий час

Як додає Скрипник, найкращими ліками від стресу є фізична активність. Він радить більше рухатися, аби допомогти організму швидше адаптуватись й повернутись у звичний режим.

"Якщо відчуваєте напругу чи дратівливість — ходіть пішки. 7-10 тисяч кроків на день зменшують рівень кортизолу та адреналіну, які накопичуються під час стресу. Люди, які більше рухаються, менше страждають на тривожні розлади та безсоння", — зазначає фахівець.

Як легше пережити переведення годинників
Жінки займаються спортом. Фото: Pexels

Крім того, психіатр радить менше слідкувати за новинами. Він наголошує, що інформаційна гігієна допоможе позбутись тривожності. Натомість варто планувати майбутнє — роботу, навчання чи відпочинок. Це дасть відчуття контролю над життям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як покращити свій психічний стан. Психологиня назвала звички, що допоможуть.

Також ми розповідали про те, які методи допоможуть розслабитись. Це варто робити, коли накриває тривожність.

психологія переведення годинника зимовий час поради годинник
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації