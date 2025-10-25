Як адаптуватись до переведення годинника без стресу — думка психіатра

Перехід на зимовий час без стресу — психіатр дав дієві поради
В ніч проти 26 жовтня українці знову переведуть стрілки годинників на годину назад. Організм багатьох людей переносить цей період досить важко. Зокрема, можуть виникати проблеми зі сном, перепади настрою, відчуття втоми, апатії й навіть стрес. Психіатр та невролог Євген Скрипник дав кілька порад, що допоможуть легше адаптуватись до переходу на зимовий час.
Як організм реагує на переведення годинників
Як зазначає психіатр, наразі українці вже легше адаптуються до зміни часу, ніж раніше. Пов'язано це зі стресом, який спричинили пандемія, війна, відключення світла та інші негативні події. На фоні цього переведення годинника вже не здається надважливим подразником.
"Якщо три роки тому ми часто бачили загострення тривожних чи депресивних розладів після переходу на зимовий чи літній час, то зараз таких випадків набагато менше", — пояснює Скрипник.
Та навіть попри це, багато людей все ж страждають через перехід на зимовий час. Зокрема, це викликає загострення депресії, тривожних та панічних розладів й мігрені.
"Можливі коливання артеріального тиску, загострення серцево-судинних чи шлункових захворювань. Це не означає, що ці хвороби з'являться — вони загостряться на тлі зміни ритму", — зазначає лікар.
Що допоможе легше адаптуватися до переходу на зимовий час
Як додає Скрипник, найкращими ліками від стресу є фізична активність. Він радить більше рухатися, аби допомогти організму швидше адаптуватись й повернутись у звичний режим.
"Якщо відчуваєте напругу чи дратівливість — ходіть пішки. 7-10 тисяч кроків на день зменшують рівень кортизолу та адреналіну, які накопичуються під час стресу. Люди, які більше рухаються, менше страждають на тривожні розлади та безсоння", — зазначає фахівець.
Крім того, психіатр радить менше слідкувати за новинами. Він наголошує, що інформаційна гігієна допоможе позбутись тривожності. Натомість варто планувати майбутнє — роботу, навчання чи відпочинок. Це дасть відчуття контролю над життям.
