Женщины привлекают мужчин не красотой — во что на самом деле влюбляются

Мужчина и женщина обнимаются. Фото: Pexels

Многие думают, что мужчинам нравятся красивые женщины и только внешности вполне достаточно для того, чтобы построить счастливые отношения. На самом же деле секрет женской привлекательности заключается в совершенно другом.

Об этом пишет Ukr.Media.

Психологи отмечают, что мужчин притягивают женщины, которые принимают себя и признаются себе в том, что для них на самом деле нормально. Личность, которая признает свои желания и взгляды, даже если они не совпадают с общепринятыми нормами, всегда будет нравиться другим. Мужчины любят женщин, которые способны громко о себе заявить.

"Позволить себе быть собой, а другим — другими" — те, кто постигает такое правило, становятся объектом притяжения. Они не берут пример с других, не ищут модели поведения или секреты чужого успеха. Такие люди живут своей жизнью и получают от этого удовольствие.

Мужчина и женщина улыбаются. Фото: Pexels

Не важно, как вы разговариваете или во что одеты, если вы знаете себе цену и можете показать это другим. Мужчин притягивает тот факт, что женщина умеет сочетать желаемое с действительным, не пытается исправить "неправильное" поведение, а живет так, как ей хочется.

Вы можете тщательно готовиться к свиданию: выбирать лучшее платье, сделать профессиональный макияж и продумать, что будете говорить. Однако если искренности в ваших действиях не будет, мужчина вряд ли захочет продолжать общение. Психологи советуют избавиться от навязчивых мыслей о том, как надо выглядеть и как вести себя. Лучше просто позволить себе быть свободной личностью.

