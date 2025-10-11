Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Навіть без ідеальної зовнішності — які жінки приваблюють усіх

Навіть без ідеальної зовнішності — які жінки приваблюють усіх

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 11:00
Жінки приваблюють чоловіків не красою — у що насправді закохуються
Чоловік та жінка обіймаються. Фото: Pexels

Багато хто думає, що чоловікам подобаються красиві жінки й лише зовнішності цілком достатньо для того, аби побудувати щасливі стосунки. Насправді ж секрет жіночої привабливості полягає у зовсім іншому.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

В яких жінок закохуються чоловіки

Психологи зазначають, що чоловіків притягують жінки, які приймають себе та зізнаються собі в тому, що для них насправді нормально. Особистість, яка визнає свої бажання та погляди, навіть якщо вони не збігаються із загальноприйнятими нормами, завжди буде подобатися іншим. Чоловіки люблять жінок, які здатні голосно про себе заявити.

"Дозволити собі бути собою, а іншим — іншими" — ті, хто осягає таке правило, стають об'єктом притягання. Вони не беруть приклад з інших, не шукають моделі поведінки чи секрети чужого успіху. Такі люди живуть своїм життям та отримують від цього задоволення.

В яких жінок закохуються чоловіки насправді
Чоловік та жінка посміхаються. Фото: Pexels

Неважливо, як ви розмовляєте чи у що одягнені, якщо ви знаєте собі ціну й можете показати це іншим. Чоловіків притягує той факт, що жінка вміє поєднувати бажане з дійсним, не намагається виправити "неправильну" поведінку, а живе так, як їй хочеться.

Ви можете ретельно готуватись до побачення: обирати найкращу сукню, зробити професійний макіяж та продумати, що будете говорити. Однак якщо щирості у ваших діях не буде, чоловік навряд чи захоче продовжувати спілкування. Психологи радять позбутись нав'язливих думок про те, який вигляд треба мати та як поводитись. Краще просто дозволити собі бути вільною особистістю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що стосунки приречені. На це вкаже кілька головних ознак.

Також ми розповідали про те, який вигляд мають типові зрадники. Штучний інтелект показав обличчя тих, хто будує стосунки на стороні.

психологія жінки цікаві факти стосунки чоловіча психологія
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації