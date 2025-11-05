Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Психология Самые тяжелые годы жизни — когда наступает кризисный период

Самые тяжелые годы жизни — когда наступает кризисный период

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 14:14
обновлено: 11:02
В каком возрасте люди менее всего счастливы — результаты исследования
Расстроенная женщина. Фото: Pexels

Ощущение счастья во многом зависит от возраста человека. В частности, некоторые личности в определенные годы своей жизни чувствуют себя наименее удовлетворенными и даже разбитыми. Они не чувствуют жажды жизни и теряют мотивацию.

Об этом говорится в исследовании профессора экономики Дэвида Бленчфловера из Дартмутского колледжа.

Читайте также:

В каком возрасте люди наиболее несчастны

В ходе исследования проанализировали данные из 132 стран мира. Выяснилось, что возраст, в котором человек чувствует себя наименее счастливым, зависит также от региона, где он живет:

  • в развитых странах люди чувствуют себя наиболее несчастными в 47 лет и 2 месяца;
  • в развивающихся странах — в возрасте 48 лет и 2 месяца.

Как объясняет Бленчфловер, уровень счастья человека напрямую зависит от возраста. Он может подниматься или опускаться в разные периоды жизни. Именно на 47-48 лет приходится самая низкая точка удовлетворенности собственной судьбой. В это время проявляется разочарование, которое накапливалось в течение всей жизни.

В якому віці люди почуваються найбільш нещасними
Расстроенный мужчина. Фото: Pexels

Чаще всего люди чувствуют себя несчастными из-за низкого финансового положения и отсутствия перспектив роста на работе. Кроме того, такие ощущения могут появляться из-за плохих отношений и неналаженных социальных связей. В частности, люди, сохранившие брак, чувствуют себя счастливее тех, кто пережил развод.

Однако исследователь отмечает, что отчаиваться не стоит, ведь со временем "кривая счастья" снова поднимется вверх. Ученый объясняет, что самым счастливым человек чувствует себя сначала в 20, а затем в 70 лет. С годами важнее материальных благ и карьеры становится семья, любимые увлечения и отдых. Именно тогда человек снова чувствует удовольствие от жизни.

психология возраст ученые исследование интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
