Головна Психологія Найважчі роки життя — в якому віці настає кризовий період

Найважчі роки життя — в якому віці настає кризовий період

Ua en ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 14:14
Оновлено: 17:29
В якому віці люди найменш щасливі — результати дослідження
Засмучена жінка. Фото: Pexels

Відчуття щастя багато в чому залежить від віку людини. Зокрема, деякі особистості в певні роки свого життя почуваються найменш задоволеними та навіть розбитими. Вони не відчувають жаги до життя й втрачають мотивацію.

Про це йдеться у дослідженні професора економіки Девіда Бленчфловера з Дартмутського коледжу.

Читайте також:

В якому віці люди найбільш нещасні

Під час дослідження проаналізували дані зі 132 країн світу. З'ясувалося, що вік, в якому людина почувається найменш щасливою, залежить також від регіону, де вона живе:

  • у розвинених країнах люди почуваються найбільш нещасними в 47 років і 2 місяці;
  • в країнах, що розвиваються — у віці 48 років і 2 місяці. 

Як пояснює Бленчфловер, рівень щастя людини напряму залежить від віку. Він може підійматись чи опускатись в різні періоди життя. Саме на 47-48 років припадає найнижча точка задоволеності власною долею. В цей час проявляється розчарування, яке накопичувалось протягом всього життя.

В якому віці люди почуваються найбільш нещасними
Засмучений чоловік. Фото: Pexels

Найчастіше люди почуваються нещасними через низьке фінансове становище та відсутність перспектив росту на роботі. Крім того, такі відчуття можуть з'являтися через погані стосунки та неналагоджені соціальні зв'язки. Зокрема, люди, що зберегли шлюб, почуваються щасливішими за тих, хто пережив розлучення.

Однак дослідник наголошує, що впадати у відчай не варто, адже з часом "крива щастя" знову підійметься вгору. Вчений пояснює, що найщасливішою людина почувається спочатку у 20, а потім у 70 років. З роками важливішими за матеріальні блага та кар'єру стає сім'я, улюблені захоплення та відпочинок. Саме тоді людина знову відчуває задоволення від життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко заспокоїтись. Допоможе одна незвична практика.

Також ми розповідали про те, що таке тунельне мислення. Важливо уникати цієї психологічної пастки.

психологія вік вчені дослідження цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
