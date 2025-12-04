Представители каких профессий изменяют чаще всего — рейтинг от детектива

Кто чаще всего изменяет — частный детектив назвал пять профессий
Частный детектив Пол Эванс поделился собственным опытом разоблачения супружеских измен. Он назвал рейтинг профессий, представители которых изменяют чаще всего. Эти люди начинают отношения на стороне именно из-за работы.
Об этом пишет UNILAD.
Профессии людей, которые чаще всего изменяют
ИТ-специалисты
Как отмечает детектив, такие люди хорошо знают, как скрыть профиль на сайте знакомств или чат в мессенджере. Они имеют все возможности для обмана в цифровую эпоху и часто ими пользуются.
"Я рассмотрел больше дел в ИТ-сфере в отношении измен, чем ожидал", — отмечает Эванс.
Работники колл-центра
На такой работе часто возникают тесные связи между коллегами. Это происходит из-за того, что они длительное время находятся вместе и переживают стресс. Для некоторых такое общение часто превращается в нечто большее.
Торговые представители
Такие люди легко могут строить отношения в разных городах. Кроме того, они умеют убеждать вторую половинку в собственной верности. Часто их партнеры даже не догадываются об изменах.
"У нас были случаи, когда мы следили за торговыми представителями по всей стране, чтобы узнать, изменяли ли они с коллегами по работе, а иногда и со случайными людьми в баре отеля", — отмечает Пол.
Бортпроводники
Много пересадок по всему миру создают множество возможностей для представителей этой профессии. Таким людям удается строить отношения в разных городах и долго оставаться не разоблаченными.
Медицинские работники
Высокий уровень стресса и длинный рабочий день приводят к тому, что именно медицинские работники часто заводят отношения на работе. Такие личности испытывают влечение друг к другу из-за общих проблем и пережитых эмоций.
Напомним, ранее мы писали о том, что может выдать измену партнера. Психологи назвали главные признаки.
Также мы рассказывали о том, стоит ли продолжать отношения после измены. Есть обстоятельства, когда человеку действительно стоит дать второй шанс.
Читайте Новини.LIVE!