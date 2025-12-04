Представители каких профессий изменяют чаще всего — рейтинг от детектива

Мужчина и женщина общаются на работе. Фото: Freepik

Частный детектив Пол Эванс поделился собственным опытом разоблачения супружеских измен. Он назвал рейтинг профессий, представители которых изменяют чаще всего. Эти люди начинают отношения на стороне именно из-за работы.

Об этом пишет UNILAD.

Профессии людей, которые чаще всего изменяют

ИТ-специалисты

Как отмечает детектив, такие люди хорошо знают, как скрыть профиль на сайте знакомств или чат в мессенджере. Они имеют все возможности для обмана в цифровую эпоху и часто ими пользуются.

"Я рассмотрел больше дел в ИТ-сфере в отношении измен, чем ожидал", — отмечает Эванс.

Работники колл-центра

На такой работе часто возникают тесные связи между коллегами. Это происходит из-за того, что они длительное время находятся вместе и переживают стресс. Для некоторых такое общение часто превращается в нечто большее.

Торговые представители

Такие люди легко могут строить отношения в разных городах. Кроме того, они умеют убеждать вторую половинку в собственной верности. Часто их партнеры даже не догадываются об изменах.

"У нас были случаи, когда мы следили за торговыми представителями по всей стране, чтобы узнать, изменяли ли они с коллегами по работе, а иногда и со случайными людьми в баре отеля", — отмечает Пол.

Бортпроводники

Много пересадок по всему миру создают множество возможностей для представителей этой профессии. Таким людям удается строить отношения в разных городах и долго оставаться не разоблаченными.

Медицинские работники

Высокий уровень стресса и длинный рабочий день приводят к тому, что именно медицинские работники часто заводят отношения на работе. Такие личности испытывают влечение друг к другу из-за общих проблем и пережитых эмоций.

