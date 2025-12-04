Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Хто найчастіше зраджує — приватний детектив назвав п'ять професій

Хто найчастіше зраджує — приватний детектив назвав п'ять професій

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 21:03
Представники яких професій зраджують найчастіше — рейтинг від детектива
Чоловік та жінка спілкуються на роботі. Фото: Freepik

Приватний детектив Пол Еванс поділився власним досвідом викриття подружніх зрад. Він назвав рейтинг професій, представники яких зраджують найчастіше. Ці люди починають стосунки на стороні саме через роботу.

Про це пише UNILAD.

Реклама
Читайте також:

Професії людей, які найчастіше зраджують

ІТ-фахівці

Як зазначає детектив, такі люди добре знають, як приховати профіль на сайті знайомств або чат у месенджері. Вони мають усі можливості для обману в цифрову епоху й часто ними користуються. 

"Я розглянув більше справ в ІТ-сфері стосовно зрад, ніж очікував", — зазначає Еванс.

Працівники кол-центру

На такій роботі часто виникають тісні зв'язки між колегами. Це стається через те, що вони тривалий час перебувають разом і переживають стрес. Для декого таке спілкування часто перетворюється на щось значно більше.

Торгові представники

Такі люди легко можуть будувати стосунки в різних містах. Крім того, вони вміють переконувати другу половинку у власній вірності. Часто їхні партнери навіть не здогадуються про зради.

"У нас були випадки, коли ми стежили за торговими представниками по всій країні, щоб дізнатися, чи вони зраджували з колегами по роботі, а іноді й з випадковими людьми в барі готелю", — зазначає Пол.

Бортпровідники

Багато пересадок по всьому світу створюють безліч можливостей для представників цієї професії. Таким людям вдається будувати стосунки у різних містах та довго залишатись не викритими.

Медичні працівники

Високий рівень стресу та довгий робочий день призводять до того, що саме медичні працівники часто заводять стосунки на роботі. Такі особистості відчувають потяг одне до одного через спільні проблеми та пережиті емоції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що може видати зраду партнера. Психологи назвали головні ознаки.

Також ми розповідали про те, чи варто продовжувати стосунки після зради. Є обставини, коли людині дійсно варто дати другий шанс.

психологія професії цікаві факти зрада стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації