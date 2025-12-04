Представники яких професій зраджують найчастіше — рейтинг від детектива

Чоловік та жінка спілкуються на роботі. Фото: Freepik

Приватний детектив Пол Еванс поділився власним досвідом викриття подружніх зрад. Він назвав рейтинг професій, представники яких зраджують найчастіше. Ці люди починають стосунки на стороні саме через роботу.

Про це пише UNILAD.

Професії людей, які найчастіше зраджують

ІТ-фахівці

Як зазначає детектив, такі люди добре знають, як приховати профіль на сайті знайомств або чат у месенджері. Вони мають усі можливості для обману в цифрову епоху й часто ними користуються.

"Я розглянув більше справ в ІТ-сфері стосовно зрад, ніж очікував", — зазначає Еванс.

Працівники кол-центру

На такій роботі часто виникають тісні зв'язки між колегами. Це стається через те, що вони тривалий час перебувають разом і переживають стрес. Для декого таке спілкування часто перетворюється на щось значно більше.

Торгові представники

Такі люди легко можуть будувати стосунки в різних містах. Крім того, вони вміють переконувати другу половинку у власній вірності. Часто їхні партнери навіть не здогадуються про зради.

"У нас були випадки, коли ми стежили за торговими представниками по всій країні, щоб дізнатися, чи вони зраджували з колегами по роботі, а іноді й з випадковими людьми в барі готелю", — зазначає Пол.

Бортпровідники

Багато пересадок по всьому світу створюють безліч можливостей для представників цієї професії. Таким людям вдається будувати стосунки у різних містах та довго залишатись не викритими.

Медичні працівники

Високий рівень стресу та довгий робочий день призводять до того, що саме медичні працівники часто заводять стосунки на роботі. Такі особистості відчувають потяг одне до одного через спільні проблеми та пережиті емоції.

