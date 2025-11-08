Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Хюгге-философия — как создать идеальный уют дома

Хюгге-философия — как создать идеальный уют дома

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 08:00
обновлено: 07:38
Хюгге-философия поможет обрести счастье — как превратить дом в место уюта
Девушка читает книгу у камина. Фото: Pexels

Конец осени многие считают самым мрачным периодом, когда не хочется выходить из дома. Однако даже в собственном доме можно найти счастье. Стоит только правильно организовать пространство. В этом поможет хюгге-философия.

Об этом пишет РБК-Україна.

Реклама
Читайте также:

Главные правила хюгге-философии

Сознательное замедление

Откажитесь от многозадачности и замедлитесь. Приготовьте себе теплый напиток и медленно смакуйте его. Или придумайте другие ритуалы, которые помогут заземлиться и сделать паузу.

Магия света

Интенсивное верхнее освещение убивает уют. Именно поэтому стоит использовать лампы с теплым желтым светом, торшеры и свечи. Это придаст уюта и создаст ощущение безопасности.

Як хюґе-філософія допоможе віднайти щастя
Девушка зажигает свечи. Фото: Pexels

Сенсорная гармония

Не менее важно окружить себя приятными на ощупь вещами: мягкими подушками, пледами или вязаными носками. К тому же стоит добавить в дом осенние ароматы, например, свечи с запахом корицы, гвоздики, сандала или хвои.

Идеальное место для уединения

В каждом доме, где царит хюгге-философия, должно быть свое небольшое, уютное место, предназначенное исключительно для отдыха. Это может быть кресло у окна или любой другой комфортный уголок.

Качество, а не количество

Хюгге — это философия об удовольствии от еды. Например, полакомьтесь домашними булочками с корицей или густым горячим супом. Главное условие — наслаждаться процессом.

Як хюґе-філософія допоможе віднайти щастя
Девушка ест круассан. Фото: Pexels

Совместные моменты с близкими

Стоит проводить время с семьей и друзьями, чтобы чувствовать себя счастливым. Готовьте вместе, общайтесь или играйте в настольные игры. Такие моменты принесут радость.

Музыка для души

Музыка способна значительно улучшить настроение. Создайте плейлист с любимыми песнями или найдите тематические подборки для осеннего настроения. Это поможет расслабиться.

Напомним, ранее мы писали о том, какие психологические тренды стоит повторить этой осенью. Они вдохновят и придадут сил.

Также мы рассказывали о том, как не стать заложником осенней депрессии. Несколько советов помогут справиться с хандрой.

психология осень советы интересные факты настроение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации